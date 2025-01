Volley A2/F: ultima trasferta di regular season per il Puma, la Bam Mondovì domenica alle 17 affronta il Clai Imola Volley

Ultima possibilità per il Puma di evitare il record negativo di zero punti conquistati nelle trasferte di regular season.

La Bam Mondovì, infatti, domenica alle 17 affronterà in trasferta il Clai Imola Volley di Nello Caliendo, con l’intento di raccogliere i primi punti in trasferta della stagione e tenere ancora acceso quel lumicino di speranze salvezza diventato sempre più fioco. Nelle otto precedenti uscite lontano dal PalaManera, per le pumine sono giunte solo sconfitte.

Che sia la volta buona? In casa Bam se lo augurano in tanti. All’andata, tra l’altro, contro le romagnole è giunta la prima vittoria (3-2) in campionato, un sorriso dopo sette sconfitte consecutive. Le ultime prestazioni con Messina e Costa Volpino, inoltre, hanno lasciato intravedere spunti positivi, anche se alla fine il Puma è rimasto a bocca asciutta. C’è tanta curiosità di rivedere all’opera la canadese Melissa Langegger, che ha avuto qualche giorno in più per cercare e si spera trovare l’amalgama con Schmit e il resto della squadra.

L’Imola al momento ha 17 punti in classifica ed è certa di partecipare alla Pool Salvezza. L’obiettivo di Pomili e compagne è ovviamente quello di raccogliere l’intera posta in palio in vista della seconda fase stagionale. La formazione romagnola dovrebbe scendere in campo con la nuova palleggiatrice, la statunitense Nicole Rocha Drewnick.

Arbitri designati per l’incontro sono Nicola Traversa (Abano Terme) e Barbara Manzoni (Malgrate). Il match come di consueto sarà visibile in diretta streaming gratuita sul sito internet Volleyball World Tv. Al Palasport Ruggi di Imola il fischio d’inizio è fissato per domenica alle 17.