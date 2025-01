Biathlon, Carlotta Gautero e' 11ª nella sprint degli Europei Junior di Altenberg, 36° Michele Carollo

Nella penultima giornata di gare ad Altenberg (Germania) per quanto riguarda gli Europei Juniores di Biathlon, si registra una doppietta francese sul podio della gara sprint 7.5 km femminile, con la vittoria di Annaelle Bondoux dietro alla connazionale Coralie Perrin. In terza posizione la tedesca Charlotte Gallbronner. La prima italiana è la cuneese Carlotta Gautero, classificatasi undicesima. E' stata una gara in crescendo, quella di Bondoux, che l'ha vista trionfare con il tempo totale di 24:17.3 ed un solo errore nella serie a terra.

La classe 2004 ha inoltre totalizzato il miglior tempo sugli sci. Dopo essere stata in prima posizione all'intermedio del km 1.5, la nativa di Grenoble è retrocessa in quarta posizione a metà gara, ma forte di un'ottima prestazione sugli sci ed una prova al poligono pressochè perfetta, è riuscita a riportarsi in prima posizione all'ultimo intermedio (ai 6.5 km), per poi tagliare il traguardo ed aggiudicarsi così la medaglia d'oro in questa competizione.

La connazionale Perrin, autrice di una prova perfetta dal poligono con nessun errore, conquista la medaglia d'argento con soli 2.6 secondi di ritardo. Bronzo per Gallbronner, anch'essa molto precisa nelle due serie dal poligono ma con appena l'undicesimo tempo sugli sci, che le ha valso un ritardo di +14.7 secondi su Bondoux.

Prima tra le nostre portacolori è Carlotta Gautero, due errori complessivi per lei (1+1) ed un ritardo di +1.16.9; da segnalare per lei una buona rimonta dalla 20esima posizione rilevata nell'intermedio dei 4 km, per poi assestarsi alla 11esima posizione nel corso dell'ultimo rilevamento cronometrico ai 6.5 km. Un punto positivo da cui ripartire e lavorare per il prosieguo della stagione. Per quanto riguarda le altre italiane in gara, nella top 20 troviamo Sara Scattolo in 13esima posizione e 3 errori (2+1), con un ritardo di +1:21.6. Astrid Plosch (1+0) e Fabiana Carpella (0+3), rispettivamente 16esima e 20esima, registrano oltre un minuto e mezzo di ritardo dalla vincitrice.

Più attardate Sophia Zardini, 24esima nonostante gli zero errori al poligono, ed Alice Pacchiodi (1+1), 54esima ad oltre 3 minuti da Bondoux. Al masachile, il tedesco Fabian Kaskel (0+0) la spunta per l’oro nella sprint degli europei junior di Altenberg, in una gara caratterizzata dai tanti errori, specialmente nel tiro in piedi. Il classe 2003 ha la meglio di soli 2″ sul connazionale Elias Seidl (1+0).

Bronzo al francese Camille GrataloupManissolle, che migliora così il quarto posto dell’individuale. Il contesto della competizione è particolare: infatti, probabilmente a causa della poca neve, è stato predisposto per la gara il tracciato da 2,5 km e non il consueto da 3,3 km, con transito al poligono al secondo e terzo giro. Si arriva al tiro a terra quindi solo a metà gara e i due poligoni sono entrambi nella seconda metà della prova. Bel successo per Kasker, che trionfa grazie allo zero al tiro e nonostante un pettorale di partenza elevato (64). Infatti la sensazione è che la neve sia diventata più lenta con lo scorrere dei numeri e abbia condizionato la prestazione degli ultimi atleti al via. Secondo di un’incollatura l’altro tedesco, il figlio d’arte Elias Seidl (la madre è Martina Zellner, oro nella staffetta a Nagano), condizionato da un errore a terra. Ottimo terzo posto per il francese classe 2006 Grataloup-Manissolle, che beffa nell’ultimo giro lo svizzero Riebli e l’ucraino Suprun, per portarsi a casa un ottimo bronzo. Sesto e settimo due dei favoriti della vigilia, il tedesco Kesper e il polacco Galica, che hanno condotto la gara fino al tiro in piedi, dove hanno commesso tre errori a testa, mentre è ottavo il groenlandese Slettemark (1+1). Prova da dimenticare per l’Italia, con gli azzurri oggi mai protagonisti e lontani dalle posizioni che contano, a causa di tanti errori al tiro, ma anche di una prestazione sugli sci non all’altezza. Davide Compagnoni è 21esimo con un errore a terra, Alex Perissutti, partito con il pettorale 11, è nettamente il migliore italiano sugli sci, ma commette 5 errori al tiro ed è 25esimo. 36° posto per Michele Carollo con 4 errori, gli stessi che valgono la 53esima posizione a Cesare Lozza. Fuori dai 50 anche Adam Ferdick (57esimo) e Felix Ratschiller, solo 60esimo. Ancor più lontano Paolo Barale, 73°, condizionato da 5 errori.



La rassegna continentale giovanile si completa oggi con le due mass start.