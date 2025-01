Ha coinvolto più di 8000 studenti e oltre cento scuole: in Granda riparte il progetto dedicato alla sicurezza stradale

8400 alunni e oltre 560 insegnanti tra 51 Scuole dell’infanzia, 30 Scuole primarie e 20 Scuole secondarie di primo grado: questi i numeri che fotografano l’ampia partecipazione su tutta la provincia di Cuneo della seconda annualità di "Sicuri per scelta. Muoversi. Con Intelligenza", progetto partito nel 2024 con l’obiettivo di costruire una grande alleanza tra scuole, genitori, istituzioni in tema di sicurezza stradale.

Il progetto triennale nasce su iniziativa di Fondazione CRC, Provincia di Cuneo, Fondazione CR Fossano, Fondazione CR Saluzzo e Fondazione CR Savigliano, con la collaborazione scientifica di S.I.P.Si.Vi (Società Italiana di Psicologia della Sicurezza Viaria) e il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale e le attività della seconda annualità sono in partenza nelle prossime settimane.

Dopo il primo anno di sperimentazione, questa seconda annualità apre anche alla partecipazione delle scuole secondarie. Le proposte progettuali sono differenziate per i diversi gradi di scuola: nella scuola dell’infanzia ci si concentra “sulla strada dei sì e dei no”, nella scuola primaria il tema centrale è quello del passeggero trasportato e infine nella scuola secondaria di primo grado il focus riguarda l’identificazione dei rischi e l’adozione di un comportamento consapevole nelle scelte di mobilità. Sicurezza stradale e mobilità sostenibile rappresentano due ambiti fortemente interconnessi e centrali nella proposta di Sicuri per scelta.

Per ogni ordine di scuola sono stati prodotti materiali didattici ad hoc, in consegna nelle prossime settimane, e nel mese di gennaio ha preso avvio la formazione per i docenti che prendono parte al progetto.

Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC: “Con il progetto Sicuri per scelta stiamo costruendo un percorso virtuoso che, attraverso la formazione delle giovani generazioni, ha l’obiettivo di arrivare a sensibilizzare l’intera comunità su un tema centrale come quello della sicurezza stradale. Un ringraziamento va ai tanti insegnanti che, in queste settimane, hanno preso parte alle sessioni di formazione e che permettono di portare avanti le iniziative nelle classi. La crescita del numero di partecipanti al progetto conferma l’importanza di creare maggiore consapevolezza su questo tema: un percorso che è reso possibile grazie alla collaborazione con la Provincia e con le altre tre Fondazioni di origine bancaria del territorio”.

Luca Robaldo, presidente della Provincia di Cuneo: “grazie all’impegno delle Fondazioni di origine bancaria del nostro territorio si è dato vita al più grande progetto dedicato alla sicurezza stradale degli ultimi anni. Trovo particolarmente felice l’opportunità di coinvolgere le generazioni più giovani, finanche quelle giovanissime, affinché possano interiorizzare le regole della buona condotta in auto e come pedoni, aiutando anche le persone adulte a farlo. I numeri così grandi testimoniano come questa volontà sia condivisa dagli istituti Scolastici e come l’investimento sarà foriero di ulteriore impegno nel futuro”.