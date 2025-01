Savigliano ha una nuova centenaria: Maddalena Bosio ha compiuto 100 anni

Maddalena Bosio, residente a Savigliano, ha raggiunto il traguardo dei 100 anni lo scorso venerdì 24 gennaio. Originaria di Marene, si trasferì a Savigliano dopo il matrimonio con Giuseppe Brunetti, di cui rimase vedova a soli 57 anni.

Maddalena è una figura ben conosciuta in città. Dopo un’esperienza lavorativa nel bar del figlio Millo a Canale d’Alba, decise di aprire a Savigliano il bar trattoria “Tre Stelle” in via Macra, dove lavorò fino al 1973. Oggi, al posto del suo storico locale, sorge il bar gelateria Manuel.

Nonostante l’età, Maddalena conserva un carattere brillante, spiritoso ed è autosufficiente. Fino ai 92 anni ha vissuto da sola, mentre negli ultimi otto anni si è trasferita a casa della figlia Graziella. La memoria è vivida e ama raccontare episodi della sua lunga vita, chiacchierando con chiunque la vada a trovare.

In occasione del suo centesimo compleanno, ha ricevuto la visita del sindaco Portera, che le ha portato un mazzo di fiori e gli auguri dell’amministrazione comunale e della comunità saviglianese.

A celebrare questo importante traguardo, insieme a Maddalena, c’erano i suoi familiari: la figlia Graziella, il figlio Millo con la moglie Brunella, i nipoti Maurizio, Marco e Marilena, e il pronipote Nicolò. La festa si è conclusa con una torta adornata dalle 100 candeline, simbolo di un secolo di vita ricco di affetto e di tanti ricordi.