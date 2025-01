Caravan Andes: avventura ciclo-alpinistica tra Bolivia, Cile e Argentina

Audisio è un appassionato di montagna e di natura. Amante di viaggi, ha trasformato l’idea del “muoversi lento” in stile di vita. Le sue esplorazioni (molte in compagnia dell’amico Walter Perlino) sono contraddistinte dalla fatica: quella che serve per far muovere la propria bicicletta, per risalire cime e pendii con gli sci, o per raggiungere una vetta con il passo dell’esploratore.

Nei suoi viaggi non conta tanto l’aspetto sportivo, quanto l’incontro con le persone e le loro vite. Durante la conferenza sarà così possibile conoscere paesi lontani e affascinanti attraverso gli occhi e le abitudini di chi vive quelle terre. Perché al centro dei viaggi non c’è l’alpinista, ma la vita di chi abita una natura splendida e selvaggia.



La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo.

Ingresso libero.