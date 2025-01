Nuovo direttivo per la consulta giovanile di Cuneo: Gabriele Farina riconfermato presidente

Nuovo direttivo per la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo

In occasione della seduta assembleare del 22 gennaio 2025, la Consulta Giovanile del Comune di Cuneo ha confermato il nuovo direttivo, che risulta così composto:

Presidente : Gabriele Farina, 25 anni, delegato della Pastorale Giovanile della Diocesi di Cuneo e Fossano

: Gabriele Farina, 25 anni, delegato della Pastorale Giovanile della Diocesi di Cuneo e Fossano Vicepresidente : Alexia Viliga, 19 anni delegata Istituto superiore ITIS Mario Del Pozzo

: Alexia Viliga, 19 anni delegata Istituto superiore ITIS Mario Del Pozzo Segretario : Enrico Marzano, 28 anni, delegato Associazione Accademia dei giocatori

: Enrico Marzano, 28 anni, delegato Associazione Accademia dei giocatori Consigliere : Davide Zavagno, 20 anni, delegato Associazione All4u

: Davide Zavagno, 20 anni, delegato Associazione All4u Consigliere : Edoardo Alberione, 18 anni, delegato Consulta Provinciale degli Studenti

: Edoardo Alberione, 18 anni, delegato Consulta Provinciale degli Studenti Consigliere: Denisa Lupu 18 anni, delegato Istituto superiore Bonelli

Denisa Lupu 18 anni, delegato Istituto superiore Bonelli Consigliere: Francesco Garelli, 20 anni Ex delegato Istituto superiore De Amicis

I nuovi membri, Viliga e Lupu, rimarranno in carica per un anno , ossia sino alla scadenza del mandato in corso, e vanno a integrare il direttivo precedente composto da Gabriele Farina (Presidente), Francesco Garelli (Vicepresidente), Enrico Marzano (Segretario), Edoardo Alberione (Consigliere), Davide Zavagno (consigliere).

«La Consulta dimostra sempre più di riuscire a unire concretezza e serietà con la freschezza che connota i più giovani. - dichiara l’Assessora alle Politiche Giovanili Cristina Clerico – È con soddisfazione che vediamo come i componenti del direttivo abbiano un’età media molto bassa e dimostrino un’attivazione di fondo della parte giovane della città sempre più diffusa. Venerdì la consulta sarà con noi alla consegna delle Costituzioni ai neo-diciottenni, sarà un’altra ottima occasione per presentarsi alla città giovane”.

“L’anno passato è stato un ottimo punto di partenza per fare davvero la differenza – dichiarano i membri del direttivo -. La Consulta è pronta a mettersi nuovamente in gioco per rendere Cuneo un luogo dove i giovani possano sentirsi protagonisti. Vogliamo che tutti non solo abbiano voce, ma anche gli strumenti e le opportunità per trasformare le loro idee in realtà. Crediamo che, collaborando con tutte le forze del territorio, possiamo creare uno spazio in cui creatività, inclusione e innovazione diventino i pilastri del nostro lavoro comune.”