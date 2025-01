Presentazione a Mondovì della XIX edizione del Premio Poetico Inter-Alpes

Mercoledì 5 febbraio si svolgerà a Mondovì nella sala Comunale delle conferenze corso Statuto n. 11/D, la presentazione della XIX edizione del Premio Poetico Inter-Alpes.

Il Premio Poetico Inter-Alpes, come dice il suo nome, intende avvicinare poeticamente, almeno sotto il profilo linguistico, i giovani dai 12 ali 18 anni dei due versanti delle Alpi invitati a scrivere le proprie composizioni poetiche nella lingua del vicino ma si accettano con uguale piacere le poesie in lingua madre, l’italiano per i nostri studenti. Il premio, nato circa vent’anni fa, dimostra sempre un forte dinamismo e in particolare a Mondovì dove sono stati premiati, nel giugno dello scorso anno, molti studenti sia della scuola media sia delle superiori con un congruo premio in denaro. Per l’Istituto Comprensivo 2 sono risultati vincitori Atid Ihssan, con la poesia Tu, la luce e un abito insieme a Ichim Giulia Alessia con la poesia La luna. Per la scuola superiore hanno partecipato numerosi gli allievi del liceo Vasco Beccaria Govone fra i quali hanno primeggiato: Michelle Musso con la poesia Emmène-moi à la mer, Lucrezia Gramaglia con la poesia C’est moi e Camilla Ramondetti con la poesia Épines. A tutti vanno i complimenti congiunti della presidente del Rotary Club di Mondovì, Silvia Tonelli e di Manuela Vico, Alliance française di Cuneo in attesa di conoscere le nuove eccellenze poetiche dell’anno 2025. Il termine ultimo per l’invio delle poesie via mail è il 31 marzo mentre la premiazione avverrà nei primi giorni del mese di giugno. Il Rotary Club di Mondovì premierà quindi le migliori composizioni realizzate dagli studenti monregalesi, mentre per l’insieme dei club della provincia di Cuneo l’ammontare previsto di premi da distribuire supera i tremila euro. Alla presentazione di mercoledì 5 febbraio è invitata tutta la cittadinanza ed in particolare gli studenti e i docenti oltre alle loro famiglie.





Contatti: info@alliancecuneo.eu