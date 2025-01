Turismo, il Ministero apre il bando per diventare guida turistica: una riforma attesa da oltre dieci anni

È stato pubblicato ufficialmente ieri sera, martedì 28 gennaio, il bando che sblocca l’accesso alla professione di guida turistica, una riforma attesa da oltre dieci anni, anche in Granda.

Un cambiamento importante perché le modalità di accesso e abilitazione alla professione per la prima volta vengono gestire direttamente dal Ministero del Turismo.

Il bando, che sarà aperto fino al 27 febbraio, prevede che le domande vengano inoltrate attraverso il portale “InPA”.

Per accedere all’esame sono richiesti, oltre alla maggiore età e il godimento dei diritti civili, il diploma di istruzione secondaria e il pagamento di una quota pari a 10 euro.

L’esame si struttura in tre prove: scritta a risposta multipla con 80 quesiti su arte, geografia, diritto del turismo e inclusività da risolvere in 90 minuti; orale per l'accertamento delle conoscenze linguistiche (una lingua straniera obbligatoria, ndr) e infine prova pratica, ossia una simulazione di visita guidata in lingua italiana e straniera (non inferiore al livello B2).

La data e il luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul portale “inPA” almeno venti giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.

I candidati che supereranno la prova potranno iscriversi all’elenco nazionale delle guide turistiche.



Tutti i dettagli del bando sono consultabili sul sito del Ministero del Turismo: https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=f9d1d99db4a54eb195b4712a57d1328c