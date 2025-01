Chiusa di Pesio, da oggi via al cantiere per l'approvvigionamento dell'invaso di Pianfei

A partire da giovedì 30 gennaio prende il via un cantiere sulle strade provinciali 5 e 211 nel comune di Chiusa di Pesio per la posa delle nuove condotte idriche in prossimità del ponte storico diramazione “Murtè- Lurisia-Roccaforte” e in direzione dell’abitato di Pianfei. I lavori sono previsti per alcuni mesi, fino alla metà di luglio. La richiesta è arrivata dal Consorzio del Pesio, nell’ambito dei lavori per potenziare l’approvvigionamento dell’invaso di Pianfei mediante una derivazione del torrente Pesio nel comune di Chiusa di Pesio a valere sul Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) a favore dei territori comunali di Chiusa di Pesio, Pianfei e quelli serviti dal consorzio.

I lavori, che coinvolgono strade provinciali, comporteranno inevitabili disagi per la circolazione a causa del senso unico alternato lungo le direttici verso Roccaforte e Pianfei. La regolamentazione del traffico sarà distribuita su più fasi anche al fine di contenerne il più possibile il disagio.

La prima fase, che terminerà a metà marzo, prevede la gestione del traffico a senso unico alternato per tutte le tipologie di mezzi, mentre le successive fasi, da metà marzo circa fino alla fine dei lavori, preavvisano una regolamentazione sempre a senso unico alternato. ma con divieto di transito per i mezzi pesanti di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, a causa degli importanti scavi previsti.

Trattandosi di viabilità di competenza provinciale, le relative ordinanze saranno emesse dal Settore Tecnico Viabilistico Provinciale di Cuneo. Di conseguenza, in accordo con i Comuni e le Unioni Montane del territorio, è prevista una apposita “cabina di regia” con il compito di monitorare costantemente lo stato di avanzamento dei lavori in modo che il cronoprogramma fornito da Consorzio venga rispettato il più possibile, per limitare i disagi all’utenza stradale e alle comunità locali.