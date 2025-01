Boves: all'auditorium Borelli l'incontro per genitori con il consellor Enrico Santero

Con il LabBoves, giovedì 13 febbraio 2025, presso l’auditorium Borelli di Boves si terrà l’appuntamento dedicato ai genitori, a cura di Enrico Santero, consellor della cooperativa Emmanuele. Una serata in cui si parlerà del dialogo emotivo fra genitori e figli per comprendersi e comunicare bene.

Nella società attuale in cui tutti sono sempre di fretta è determinante fermarsi e porsi qualche domanda. Domande che sembrano banali forse ma che ci fanno capire quanto a volte diamo per scontato il dialogo e il rapporto con i familiari.

Quale tempo ci ritagliamo nella nostra quotidianità per ascoltare i nostri figli? Che “occhiali” ci mettiamo nel guardarli? Che parole e gesti usiamo per comunicare con loro?

Una serata costruttiva per affrontare insieme il tema della comunicazione in famiglia e di come sia possibile coltivarla e preservarla dalla frenesia quotidiana.

L’incontro gratuito, dedicato ai genitori con figli dai 6 ai 18 anni, è stato possibile grazie alla collaborazione tra la Cooperativa Emmanuele, il Comune di Boves, la Biblioteca civica del Ricetto e il prezioso contributo della Fondazione Crc.

L'appuntamento si terrà giovedì 13 febbraio dalle ore 20,30 alle ore 22,30.