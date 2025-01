Calcio femminile: la Freedom FC Women torna alla vittoria, 3-0 alla Vis Mediterranea

Finalmente. Dopo oltre tre mesi (l'ultima volta fu il 20 ottobre scorso), la Freedom FC Women ritrova la vittoria: le biancoblu battono la Vis Mediterranea nel recupero della quattordicesima giornata e salgono a quota 23 nella classifica di Serie B (ottavo posto), sopravanzando in un sol colpo Arezzo e Cesena.

Dopo una prima mezz'ora equilibrata, Pasquali sblocca il risultato e la Freedom FC stessa, che legittima il risultato con una buona ripresa contro un avversario che, nonostante l'ultimo posto in classifica, ha disputato al “Paschiero” una discreta partita. Iniezione di fiducia per il gruppo di mister Ardizzone, quindi, che si prepara ora alla difficile trasferta di Arenzano, dove domenica 2 febbraio (ore 14.30), affronterà il Genoa terzo.

LA CRONACA – 4-2-3-1 per le padrone di casa: in porta Korenciova; difesa con Maffei, Brscic, Stankova, Giuliano; in mediana Devoto e Pasquali, con Dicataldo, Tamborini e Fracaros alle spalle dell'unica punta Bison. 3-5-2 invece per la Vis: Pucova fra i pali; dietro Toma, Asamoah e Fiorella; folta linea di centrocampo formata da Capolupo, Tateo, Fiore, Crapanzano e Boveleth; in attacco tandem Karaivanova-Manca.

Come detto, la prima mezz'ora è equilibrata e combattuta: al 12' Korenciova deve impegnarsi per salvare sulla conclusione da calcio piazzato di Tateo; le cuneesi si segnalano per una bella azione che porta al tiro Devoto, forte ma centrale. Al 21' chance ospite: botta di Boveleth che centra il palo, e tap-in vincente di Karaivanova, ma è tutto fermo per fuorigioco.

Dopo un tiro di Fracaros neutralizzato da Pucova, si stappa la partita: Dicataldo scatta a destra e serve Pasquali la quale, al limite dell'area, danza sul pallone e lascia partire un gran tiro che finisce sotto l'incrocio dei pali, 1-0. Ad inizio ripresa, la Freedom FC congela il match: al 49', palombella velenosa di Giuliano dal limite, Pucoca arretra e tocca sulla traversa, sotto porta la neoentrata Cuciniello deve solo spingere il pallone in rete. Al 52' Korenciova dice no a Crapanzano, è l'ultimo squillo gialloblu. Le piemontesi controllano e, nel finale, calano il tris: Fracaros lavora un bel pallone a sinistra e crossa dal fondo, in area Micheli anticipa tutti e fa 3-0, siglando il suo primo gol stagionale.

Freedom – Vis Mediterranea 3-0

Freedom (4-2-3-1): Korenciova; Maffei, Brscic (32’ st Marenco), Stankova (1’ st Cuciniello), Giuliano; Devoto, Pasquali (24’ st Zanni); Dicataldo, Tamborini (17’ st Micheli), Fracaros; Bison (17’ st Adugbe). A disposizione: Nucera, Semanova, Coda, Aime. Allenatore: Ardizzone.

Vis Mediterranea (3-5-2): Pucova; Toma (21’ st Girolamo), Asamoah, Fiorella; Capolupo, Tateo (1’ st Gino), Fiore (17’ st Miglio), Crapanzano, Boveleth (48’ st De Ciuceis); Karaivanova, Manca (48’ st D’Arco). A disposizione: Casarasa, Basile, Zanchelli, Iuliano. Allenatore: Caruso.

Arbitro: Mirri di Savona (Colella di Imperia e Troina di Genova).

Reti: 34' Pasquali, 4' st Cuciniello, 44'st Micheli.