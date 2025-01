Giusy Versace a Saluzzo ospite speciale in occasione della 47ª Giornata per la Vita

In occasione della 47ª Giornata per la Vita, che verrà celebrata in tutta Italia sabato 1° e domenica 2 febbraio, la Diocesi di Saluzzo si prepara ad accogliere un evento di grande significato. Per sottolineare l'importanza di questa ricorrenza, il Centro di Aiuto alla Vita (Cav) di Saluzzo ha organizzato una serata speciale con un'ospite d'eccezione: l'atleta paralimpica e Senatrice della Repubblica Giusy Versace.

L'incontro, che prende il titolo dal suo libro "Con la testa e con il cuore si va ovunque - La storia della mia vita", si terrà stasera venerdì 31 gennaio alle 20,45 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice (in via Capitan Marchisio, 1). Sarà un'occasione per ascoltare la testimonianza diretta di una donna che, dopo un tragico incidente che le ha tolto entrambe le gambe, ha saputo trasformare la sua vita in un inno alla resilienza e alla gioia.

Alla serata, organizzata dal Cav in collaborazione con la Diocesi, parteciperanno anche il coro e il corpo di ballo dell'Istituto Soleri-Bertoni di Saluzzo, che arricchiranno l'evento con le loro esibizioni.



[La copertina del libro]

L’incontro rappresenta un'importante occasione per celebrare e promuovere il valore della vita, testimoniato con forza e determinazione da Giusy Versace e da tutti coloro che, quotidianamente, si impegnano per il bene delle persone più fragili.

L'ingresso è libero.

A completamento delle celebrazioni della Giornata per la Vita, al termine di tutte le messe prefestive e festive di questo fine settimana, i volontari del Cav distribuiranno primule, simbolo della vita nascente. Le offerte raccolte saranno interamente destinate al sostegno delle mamme che si rivolgono al Centro per ricevere aiuto e supporto.