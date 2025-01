Tornano le "Giornate di Raccolta del Farmaco"

Si svolgono da martedì 4 a lunedì 10 febbraio le "Giornate di Raccolta del Farmaco" organizzate dalla Fondazione Banco Farmaceutico.

Una quarantina i comuni della Provincia raggiunti dai volontari della associazione, su 77 farmacie aderenti. Una trentina gli enti accreditati al Banco Farmaceutico che provvedono alla successiva distribuzione dei medicinali donati. Il gesto, che quest'anno compie 25 anni, si pone l’obiettivo di rispondere a un’emergenza sociale sempre più pressante: quella della povertà sanitaria, che oggi colpisce oltre 460 mila persone in Italia.

La raccolta dei farmaci "da banco" si propone di fornire un aiuto concreto a coloro che, trovandosi in condizioni di povertà sanitaria, non possono acquistare i farmaci di cui necessitano per curarsi.

Si tratta di un’occasione speciale per rendere concreta la possibilità di fare la differenza nella vita di tante persone.

Fondamentale per il buon esito dell'iniziativa sarà il ruolo dei molti farmacisti coinvolti. Lo ha rimarcato anche il presidente della Fondazione Banco Farmaceutico, Sergio Daniotti, esprimendo il suo apprezzamento e ringraziamento per il ruolo chiave che ricoprono: "Il contributo dei farmacisti è determinante e prezioso. Non solo garantiscono il corretto svolgimento della Raccolta, ma, essendo il primo punto di riferimento socio-sanitario per i cittadini, sono coloro che creano la fiducia necessaria per l’iniziativa, facendo sì che la donazione di farmaci sia un atto di reale aiuto per chi ne ha bisogno".



La raccolta copre solo le categorie dei "prodotti da banco": farmaci per disturbi gastrointestinali, antimicotici topici, antibiotici, antisettici e disinfettanti, antipiretici, preparati per la tosse, antistaminici per uso orale, decongestionanti nasali, anestetici locali e altre tipologie.

Lo scorso anno la raccolta ha fruttato circa 600.000 confezioni di medicinali, per un valore di oltre 5 milioni di euro. I farmaci hanno contribuito ad alleviare le condizioni di 430.000 indigenti e aiutato le iniziative di 2.012 realtà assistenziali.