Ucraina, Trump: "Stiamo parlando con la Russia, guerra deve finire"

(Adnkronos) -

"Stiamo parlando con la Russia per porre fine alla guerra". Donald Trump annuncia che gli Stati Uniti stanno "già parlando" con Mosca per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, in corso da quasi 3 anni. Trump, rispondendo alle domande dei cronisti, non conferma espressamente colloqui già avvenuti con il presidente russo Vladimir Putin.

"Parleremo, vogliamo porre fine a questa guerra orribile che non sarebbe mai cominciata se io fossi stato presidente. Stanno morendo milioni di persone, soprattutto giovani, soprattutto soldati. Le città sono state distrutte, sono ridotte ad un cumulo di macerie. Su quelle pianure, solo i corpi dei soldati fermano i proiettili. La Russia ha perso 800mila uomini, l'Ucraina 6-700mila", dice il presidente degli Stati Uniti riproponendo considerazioni già espresse più volte.

"E' una situazione senza senso, deve essere fermata e io farò il possibile per fermarla. Stiamo già avendo colloqui, stiamo già parlando", aggiunge. Ha già parlato con Putin? "Non voglio dirlo ma stiamo avendo discussioni molto serie per cercare di far finire la guerra. Con la Russia? Sì, con la Russia", dice Trump.