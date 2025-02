Ape Piaggio fuori strada a Robilante sulla Statale 20: ferito il conducente

Poco dopo le 17 di oggi pomeriggio sulla Statale 20 nel Comune di Robilante un'ape Piaggio è uscita fuori strada finendo contro il guard rail.



Ferito il conducente è stato portato in ospedale a Cuneo dall'equipe medica del 118, intervenuta sul posto.



Ad occuparsi della messa in sicurezza del veicolo la squadra dei vigili del fuoco di Cuneo.



Non si sono registrati interruzioni o rallentamenti alla circolazione.