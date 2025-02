Comitato di Quartiere Cuneo Centro, Andrea Giorgio Bonino è il nuovo presidente

Il Comitato di Quartiere di Cuneo Centro annuncia le nuove cariche del direttivo a valere fino alla fine del 2026. L’elezione si è svolta venerdì 24 gennaio in occasione del consiglio direttivo, riunita presso la sede del comitato in via Silvio Pellico.

Andrea Giorgio Bonino come nuovo Presidente, Luigi Leuzzi confermato Vicepresidente vicario e tesoriere, Susan Rovere nuova Vicepresidente, Aurelio Cosio confermato Segretario e Carlotta Angeli nuova Responsabile della Comunicazione. Sono anche state suddivise le aree di lavoro che verranno illustrate sul sito e sulla nuova pagina facebook nei prossimi giorni.



“Desidero innanzitutto ringraziare il Presidente uscente, Francesco Carbonero, e la squadra che lo ha accompagnato fino ad ora, per l’impegno e la dedizione che hanno caratterizzato il suo mandato. Gli importanti traguardi che il Comitato ha raggiunto sono merito del loro lavoro e delle loro preziose intuizioni,” ha dichiarato il neo-Presidente. “Il mio impegno sarà in continuità con quanto già avviato, con l’obiettivo di valorizzare le iniziative esistenti e, allo stesso tempo, introdurre nuove idee per migliorare ulteriormente la vita del nostro quartiere.”

Dichiarazione di Francesco Carbonero: "Nel ringraziare i residenti e l'amministrazione, segnalo i tanti messaggi politici inediti racchiusi in questo passaggio di consegne. Primo, abbiamo reso il comitato un ente scalabile, mantenendo intatto il suo attivismo e il suo lavoro sul quartiere. Secondo, lo abbiamo aperto davvero al quartiere, mettendo nuova cittadinanza alla guida dei processi di quartiere dei prossimi anni. Terzo, più personale ma non da poco per la società in cui viviamo, si coniuga in modo sano l'attivismo civico e la gestione famigliare consapevole. Torno a fare il gregario dando una mano ad Andrea, Susan, Christian, Carlotta e Matteo con il supporto di chi con me ha lavorato sodo per un quartiere che, ricordo, se fosse una città sarebbe l'ottava sorella provinciale."

Tra le priorità, il Comitato ha posto il rafforzamento del dialogo con i residenti e i commercianti, con una comunicazione più diretta ed efficace. Intende inoltre consolidare e rafforzare la rete di contatti esistente e la collaborazione con le istituzioni e con le realtà del territorio (associazioni culturali, sportive, sociali e commerciali), per la realizzazione di progetti condivisi.

Infine, per quanto riguarda la riqualificazione e la sicurezza urbana, continuerà il confronto sulle esigenze dei cittadini e dei commercianti collaborando con le autorità competenti.

Il Comitato di Quartiere di Cuneo Centro si riunirà nelle prossime settimane per definire un piano di iniziative concrete, che verranno comunicate con dovuto anticipo ai residenti e alla stampa locale. L’obiettivo è rendere tutti parte attiva delle decisioni e delle attività del quartiere.