Ampia partecipazione per “Creiamo valore: spazio all’ingegneria al femminile”

Grande interesse e partecipazione per l’evento “Creiamo valore: spazio all’ingegneria al femminile”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo il 28 gennaio presso le Cantine Ascheri di Bra. Il convegno ha confermato come la competenza non abbia genere, partendo dal valore del contributo femminile nel settore ingegneristico in termini di innovazione e sviluppo sostenibile.

Dopo una visita alla cantina, il pomeriggio si è aperto con i saluti istituzionali dell’Ing. Adriano Scarzella, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo, dell’Assessora alle Pari Opportunità del Comune di Bra Lucilla Ciravegna, della Dirigente della Camera di Commercio di Cuneo Maria Paola Manconi, del Presidente di Confindustria Cuneo Mariano Costamagna e dell’Ing. Remo Vaudano, Vicepresidente Vicario del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Il dibattito ha visto il contributo di relatrici di spicco, che hanno portato testimonianze e visioni sui diversi ambiti dell’ingegneria, dalla civile alla biomedica. Tra loro, l’Arch. Margherita Bongiovanni, Presidente dell’AIDIA – sezione di Torino, l’Ing. Anna Porro, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Biella e della Fiopa, l’Ing. Manuela Appendino, Coordinatrice della Commissione Biomedica presso l’Ordine degli Ingegneri di Torino, e l’Ing. Ippolita Chiarolini, Consigliera del Consiglio Nazionale Ingegneri.

Uno dei momenti più significativi è stato l’intervento della Prof.ssa Amalia Ercole Finzi, prima donna laureata in Ingegneria Aerospaziale in Italia e tra le massime esperte mondiali del settore. La sua testimonianza ha sottolineato come il contributo femminile non solo arricchisca il mondo ingegneristico, ma apporti anche un valore aggiunto tangibile nei risultati ottenuti in campo aerospaziale.

«L’ampia partecipazione e l’alto livello del dibattito – commenta l’Ing. Adriano Scarzella, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cuneo – hanno confermato l’importanza di continuare a promuovere il talento femminile nell’ingegneria, abbattendo stereotipi e valorizzando le competenze in un’ottica di crescita e innovazione».

L’evento ha ricevuto il patrocinio del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, della Fondazione del CNI, della Fiopa, di Confindustria Cuneo, della Camera di Commercio, della Regione Piemonte, della Provincia di Cuneo, della Città di Bra e dell’Associazione WWE, a testimonianza del forte sostegno istituzionale per il percorso avviato dagli ingegneri cuneesi, che guarda all’inclusione e alla valorizzazione della professionalità femminile.