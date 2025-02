Il grazie all'Ortopedia dell'ospedale S.Croce e Carle di Cuneo

Riceviamo e pubblichiamo



Gentile Direttore,

mi permetto di scriverLe per esprimere la mia sincera gratitudine a tutto il personale del reparto di Ortopedia dell'Ospedale Santa Croce di Cuneo. Recentemente ho subito un intervento per la rottura del tendine d'Achille e desidero ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato a questa esperienza.

Sin dall’ingresso in Pronto Soccorso, ho apprezzato la professionalità, la competenza e la disponibilità del personale medico e paramedico. Hanno saputo chiarire ogni dubbio, spiegandomi dettagliatamente la procedura e assicurandosi che fossi a mio agio. Questo approccio umano e attento ha reso il tutto meno stressante.

L'intervento è stato eseguito con grande perizia e competenza usando la tecnica più consona al tipo di rottura del tendine. È evidente che il vostro team lavora con passione e dedizione, perseguendo l'eccellenza nella cura dei pazienti.

Desidero quindi estendere il mio ringraziamento non solo al chirurgo che ha eseguito l'operazione, ma a tutto il personale che contribuisce quotidianamente al funzionamento del reparto. Ogni membro del team ha avuto un ruolo fondamentale nel garantire un'esperienza positiva e rassicurante.

Purtroppo la riabilitazione sarà lunga ma avrò sicuramente la certezza di avere personale di eccellenza che mi seguirà in questo percorso.

Concludendo, desidero congratularmi con tutti voi per il lavoro svolto e per l'umanità che dimostrate nel vostro operato. Sono grato di aver potuto contare su un’équipe tanto valida e professionale.