“Profili d'autore - migrAzioni”: torna la rassegna artistica invernale nei borghi dell'Alto Tanaro

Seguendo il filo delle edizioni precedenti, le iniziative culturali e artistiche di rilievo tornano ad animare l'Alto Tanaro anche nei mesi invernali e primaverili, coinvolgendo i comuni di Bagnasco, Nucetto e Ormea.

Torna la rassegna “PROFILI D’AUTORE – migrAzioni” che, a partire dal mese di febbraio, guiderà il pubblico in un viaggio attraverso il territorio, esplorandone le contaminazioni espressive, artistiche ed esperienziali. Un racconto che non si limita a chi ha lasciato la Valle, ma che abbraccia anche coloro che vi sono rimasti o che vi hanno trovato una nuova casa.

L'obiettivo è dare voce alle storie degli emigrati, ripercorrendo il distacco dalla propria terra alla ricerca di nuove certezze. Un viaggio che non si esaurisce nella partenza, ma che si snoda attraverso legami e influenze culturali, abbattendo confini geografici e amministrativi e intrecciando memorie, esperienze e nuove opportunità altrove.

Gli eventi in programma ruotano attorno ai temi della migrazione e dell’incontro tra culture, narrando il costante movimento che ha sempre caratterizzato la Val Tanaro. Un territorio che, in passato, trovava nella ferrovia del Tanaro la sua principale via di collegamento con il mondo, e che oggi continua a essere crocevia di storie, contaminazioni e nuove prospettive.

Si comincia sabato 22 febbraio alle 21:00 presso il Nuovo Cinema Ormea con “Ridere all’opera”, un concerto che porta in scena arie e duetti d’opere buffe tratte dal repertorio musicale italiano ed europeo. Protagonisti della serata il baritono Luca Romano e il basso Davide Canepa, accompagnati al pianoforte dal M° Bernardo Pellegrini. A condurre l’evento sarà Valentina Sandrone.

L'appuntamento successivo è sabato 15 marzo alle 21:00 al Palazzo Comunale di Nucetto, dove la scrittrice Yvonne Fracassetti Brodino presenterà il suo libro “Partire. Storia di una famiglia italiana emigrata in Francia”. Un’occasione per immergersi nelle vicende di chi ha lasciato la propria terra in cerca di un nuovo futuro, con il supporto dell’accompagnamento musicale del Trio Brio.

Infine, sabato 22 marzo alle 21:00 nella Sala San Giacomo di Bagnasco, la rassegna si chiude con la potenza espressiva della danza contemporanea. La Compagnia Tirati in Ballo porta in scena “Conflitti”, uno spettacolo che esplora tensioni, incontri e scontri che da sempre caratterizzano il percorso umano. La serata sarà condotta da Valentina Sandrone.

L’ingresso a tutti gli eventi è libero e gratuito.

L’iniziativa è compresa tra le attività immateriali del progetto Borghi e Castelli lungo la Ferrovia del Tanaro: recupero infrastrutture, rigenerazione culturale e sociale tra storia e paesaggio – PNRR - Missione 1 - Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3) - Misura 2 - Investimento 2.1, finanziato dall’ Unione Europea e promosso dal Ministero della Cultura nell’ambito dell’attrattività dei borghi storici.

Oltre al Comune di Ormea, ente capofila e committente delle azioni di progetto, sono coinvolti i rispettivi Comuni aggregati di Bagnasco e Nucetto, mentre l'organizzazione logistica e tecnica degli eventi è in capo all'Associazione Culturale "D'acqua e di Ferro" che interviene anche grazie al contributo della Fondazione CRC nell'ambito del Bando Generale 2024.