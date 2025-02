Cherasco: cambio al vertice del gruppo Alpini

Giovedì 16 gennaio, di fronte ad un folto pubblico di tesserati, si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali del Gruppo Alpini di Cherasco e per la nomina del nuovo capogruppo.

Il capogruppo uscente, Alpino Beppe Ravinale, è stato premiato con una targa per ringraziarlo dello splendido lavoro svolto sinora e poi, per acclamazione , è stato nominato come nuovo capogruppo il sottotenente Tonino Piovano.

Nella sera del 6 febbraio poi, si è svolta la prima riunione del nuovo consiglio direttivo con l’assegnazione degli incarichi ai candidati eletti ed anche agli altri associati che non fanno parte del direttivo.

Per quanto riguarda i soci eletti ecco le cariche:

Bergese Cav. Lorenzo Presidente Onorario

Piovano dr. Antonino, Capogruppo

Bogetti Marco, Vice capogruppo

Barale Claudio, Vice capogruppo supplente

Chianchia Dario, Segretario

Taricco Angelo, Tesoriere

Cavalotti Sergio e Roggero Riccardo, Revisori dei conti

Ravinale Giuseppe, Consigliere e rapporti con la sezione

Panero Luciano, Consigliere e gestione polentate

Torrengo Giovanni, Ciravegna Luciano e Cravero Michele Consiglieri

Ciravegna Francesco, Alfiere Ufficiale

Per quanto riguarda invece i soci non eletti, ma che collaborano assiduamente con il gruppo, sono stati assegnati i seguenti incarichi

Gerbaldo Corrado, Vice Alfiere e responsabile tesseramento

Tovoli Davide, Responsabile sicurezza sede

Nervi roberto Addetto stampa, fotografia e comunicazione

Bogetti Gianpiero, Responsabile gestione sede

Castagno Vittorio e Gallo Davide, assistenti sede

Ciravegna Enzo, Responsabile cucina

Garrone Antonello, Assistente Cucina

Botta Pietro Francesco, Cerimoniere

A tutti i membri di questo strepitoso gruppo un augurio di buon lavoro per i prossimi eventi in programma.