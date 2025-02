Quando impresa fa rima con solidarietà: il Mc dona 10mila euro alle associazioni che si occupano di sociale

“Credo che la comunità di Cuneo debba ringraziare un imprenditore illuminato come Alessandro Romano, per tutto ciò che in termini occupazionali e di solidarietà attiva e concreta da anni realizza sul territorio. Per questo non posso che complimentarmi con chi, ormai, è noto come Mister McDonald’s’ in provincia Granda e con tutta la sua squadra”.

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte Franco Graglia ha partecipato all’inaugurazione solidale dell’ultimo locale McDonald’s aperto a Cuneo, il sesto in tutta la provincia, per essere al fianco di una azienda, la Euro1 - società licenziataria dei locali McDonald’s in Granda - che non solo offre un’opportunità nella ristorazione ma anche crea occupazione e indotto, in più collabora con le associazioni del sociale che operano sul territorio. Durante il taglio del nastro la società Euro1 - per festeggiare l’apertura del locale ma anche il 25esimo compleanno - ha voluto donare 10mila euro a cinque associazioni che operano nel sociale.

“Per la nostra città - ha sottolineato il consigliere comunale di Cuneo Franco Civallero - Euro1 con i suoi due locali Mc, rappresenta un’importante realtà occupazionale ma anche di attrazione per chi vive nei paesi vicini. Un doveroso ringraziamento anche per la generosità con la quale da sempre sostiene le realtà associative della nostra comunità che sono un vero punto di riferimento per il nostro territorio, grazie soprattutto ai tanti volontari”.