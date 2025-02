Racconigi: buona affluenza alla mostra “Shoah, l’infanzia rubata”

Si è conclusa, giovedì 6 febbraio, la mostra “Shoah, l’infanzia rubata”, organizzata dalla Sezione A.N.P.I. di Racconigi con il supporto logistico del Comune, che, nell’ambito delle iniziative intraprese per la celebrazione del Giorno della Memoria, ha affrontato in particolare il tema della persecuzione e dello sterminio dei bambini ebrei da parte dei nazi – fascisti.

La stessa è stata visitata da un buon numero di persone ma soprattutto da tantissimi studenti, in pratica quasi tutte le classi dell’Istituto Arimondi -Eula degli indirizzi Liceo Scientifico, Geometri e Meccanici e tutte le classi terze della Scuola Media, per un totale di oltre 300 alunni.

Gli studenti, adeguatamente preparati dai loro Insegnanti, hanno ascoltato con attenzione ed interesse la presentazione del Maestro Pierfranco Occelli, Presidente della Sezione di Racconigi dell’A.N.P.I. e successivamente sono intervenuti con domande e considerazioni estremamente interessanti.

Continueranno poi anche in classe ad approfondire con i loro insegnanti le tematiche trattate dalla Mostra.

L’A.N.P.I. di Racconigi esprime dunque molta soddisfazione per l’iniziativa intrapresa e rivolge un grande ringraziamento agli Insegnanti che hanno fornito ai loro studenti tutti gli strumenti necessari per comprendere appieno la tematica della Mostra, che li hanno affiancati nella visita e torneranno ancora sul tema in classe attraverso diverse attività didattiche.