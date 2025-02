Stracôni: grande successo per la premiazione della Lotteria CamMinaeVinci

“È con grande entusiasmo che celebriamo la prima edizione della Lotteria CamMinaeVinci, un evento che ha superato ogni aspettativa, attirando un numero straordinario di adesioni. Questo primo passo si è trasformato in un grande successo collettivo, dimostrando quanto sia forte il legame tra la comunità e le iniziative a favore della solidarietà”.

Fabrizio Giai, presidente della Stracôni, apre la serata aggiungendo: “Nella nostra 41° edizione, abbiamo avuto il piacere di annunciare una donazione complessiva di 102.500 euro, destinati a scuole e associazioni sportive locali. Questi fondi rappresentano non solo un aiuto concreto, ma anche un investimento nel futuro dei nostri giovani, permettendo loro di accedere a opportunità educative e sportive che altrimenti potrebbero risultare inaccessibili. Un enorme grazie va ai nostri sponsor, i veri protagonisti di questa iniziativa, i quali hanno reso possibile la realizzazione della Lotteria CamMinaeVinci. Grazie al loro generoso supporto, siamo riusciti a mettere in palio premi fantastici, rendendo l'evento ancora più entusiasmante e coinvolgente per tutti i partecipanti. La premiazione è stata un momento di grande soddisfazione: un folto pubblico ha riempito la sala dell’Open Baladin di Cuneo, festeggiando insieme ai 30 fortunati vincitori. È stato emozionante vedere la gioia nei loro occhi e sentire l'energia positiva che ha pervaso l'evento, un chiaro segno della vitalità della nostra comunità.

Ci riempie di orgoglio pensare che aziende come l’Armando Group, Robe di Viaggio o Il Podio Sport siano nostri sostenitori da oltre vent’anni. La certezza di avere partner così importanti al nostro fianco ci rende più facile riuscire a rinnovare costantemente la Stracôni con nuove iniziative come quella di CamMinaeVinci. La Stracôni con i suoi valori riesce anche a sviluppare nuove sinergie come è successo con il Centro Medico Lilium, che con l’idea del Villaggio Salute, ha permesso di divulgare valori del benessere e della vita sana che sono alla base della nostra manifestazione.”

Eraldo Pancera della Robe di Viaggio ha sottolineato l’importanza della Stracôni per lo sviluppo del territorio e del supporto alle attività del tessuto economico locale, motivo per il quale, nonostante siano impegnati su altri territori, essere di sostegno alla Stracôni per loro è di grande interesse. Imelda Carioni in rappresentanza del Poliambulatorio Lilium, ha ricordato che l’inaugurazione dello scorso anno ha coinciso con l’edizione dell’anniversario delle 40 edizioni, che ha visto aprire le porte del Villagio Salute uno spazio dove è possibile avere un confronto su attività legate al benessere alla salute di ogni fascia di età. In due anni questo spazio ha suscitato molto interesse e ogni attività che viene svolta ha un’alta partecipazione del pubblico, segno che siamo nella strada giusta e che questa collaborazione è molto importante.

Durante le premiazioni Fabio Armando ha sottolineato come la loro azienda si sia sviluppata negli anni, passando da semplice concessionaria del marchio Citroen a un punto di riferimento della mobilità della provincia con i marchi DS, Peugeot, Leapmotor. Il sodalizio che c’è con loro è fin dagli albori, Franco Armando fa anche parte del Comitato organizzatore della Stracôni, e questo dimostra come dietro alle quinte della manifestazione ci siano molte persone e aziende che come una grande famiglia ogni anno rendono possibile gli iconici “spari” della partenza. Marziano Bonavia in rappresentanza de Il Podio Sport e come membro del comitato organizzatore, ha confermato come in tuti questi anni il pubblico ha seguito e incentivato tutte le iniziative e continua a spronare per realizzare nuove edizioni. Il primo premio in palio, una mini Crociera sul mediterraneo è stata anche l’occasione per raccontare l’idea di fare “espatriare” la Stracôni a Barcellona. Sarà infatti organizzata una passeggiata CamMinaeSalpa nella città spagnola durante lo sbarco. L’occasione di partecipare è resa possibile anche dalle agevolazioni che sono a disposizione ai partecipanti della Stracôni, quindi non ci resta che prenotare visto che ci sono solo più pochi posti disponibili. “Siamo molto contenti della serata e di aver avuto l’occasione di aver incontrato parte dei partecipanti della Stracôni, perché siamo consapevoli che il vero motore è il nostro pubblico. Per questo abbiamo deciso di premiarli. Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutti i partecipanti, al CONI e al Comune di Cuneo, che ci hanno supportato nella manifestazione e in questo progetto. La vostra fiducia e il vostro sostegno sono stati fondamentali per il successo della Stracôni e ci spingono a continuare su questa strada, con l'obiettivo di crescere e migliorare ogni anno”

In conclusione, la Lotteria CamMinaeVinci non è solo un gioco, ma un'iniziativa che unisce, sostiene e valorizza il nostro territorio. Non vediamo l'ora di darvi appuntamento alla prossima edizione!