Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini: la mostra a Fossano

Nuto Revelli ex ufficiale degli Alpini durante la disastrosa campagna di Russia, partigiano a Paraloup ed in Francia e poi straordinario scrittore delle guerre e instancabile ricercatore della cultura e della storia contadina delle terre cuneesi, testimone in centinaia di incontri pubblici con i cittadini e le scuole, marito a fianco di Anna Delfino, la donna che ama, amico con cui condividere impegno e convivio.

La testimonianza di Nuto Revelli oltrepassa la vicenda individuale e trasporta in un passato condiviso, in questi frammenti di vita scorre quasi un secolo, la storia del Novecento tra dittature, guerre e rinascita e affiora il dettaglio di chi ne ha percorso ogni tappa con il piglio del testimone, in un cammino di consapevolezza umana e civile, tra impegno e vita privata.

Le sue opere, tutte pubblicate da Einaudi: Mai tardi, diario di un alpino in Russia - La guerra dei poveri - La strada del Davai - L’ultimo fronte - Il mondo dei vinti - L’anello forte - Il disperso di Marburg - Il prete giusto - Le due guerre.

Attingendo al fondo fotografico dell’Archivio Nuto Revelli, la mostra Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini curata da Paola Agosti e Alessandra Demichelis ripercorre la vita di Nuto Revelli.

É della vita di Nuto Revelli, del Novecento e della storia di tutti noi che narrano le fotografie esposte in mostra e raccolte, insieme a didascalie e parole, nel catalogo Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini, a cura di L’Artistica editrice di Savigliano.

La mostra è allestita dal 14 al 27 febbraio 2025 presso la ex Chiesa di Santa Maria del Salice in Piazza Luigi Bima a Fossano e visitabile nei seguenti giorni:

Venerdì 14 e 21 dalle 17 alle 19,30 - Sabato 15 e 22 dalle 10 alle 12,30 e dalle 17 alle 19,30 - Domenica 16 e 23 dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. L’ingresso è libero e gratuito.

L’inaugurazione si terrà venerdì 14 febbraio | ore 18.00 | Ex chiesa Santa Maria del Salice | Piazza Luigi Bima , Fossano (CN)

Inaugurerà Marco Revelli, figlio di Nuto Revelli e presidente della Fondazione a lui intitolata.

La mostra Ricordati di non dimenticare. Nuto Revelli, una vita per immagini è realizzata dalla Fondazione Revelli in collaborazione con l’Istituto storico della Resistenza e della Società contemporanea in Provincia di Cuneo “Dante Livio Bianco” e con il sostegno di: Ministero della Cultura, Consiglio Regionale del Piemonte, Città di Cuneo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRC, Fondazione CRT e il patrocinio della Regione Piemonte. Le iniziative sono state promosse da ANPI Sezione di Fossano, ARCI P. Valletti Fossano, Fondazione Nuto Revelli e con il patrocinio del Comune di Fossano.

Per informazioni su aperture, didattica e iniziative:

ANPI Sezione Fossano

anpi.fossano@gmail.com

ARCI P. Valletti - Fossano

Tel. 338 821 9367 (Nino Costantino)