Bra, martedì 11 febbraio appuntamento con il Gruppo Biblico

Un tempo per incontrare il Signore e lasciarsi incontrare da Lui, affidandosi alla sua Parola che illumina e rafforza. Per vivere questo cammino di crescita nella fede, martedì 11 febbraio, alle ore 20.30, il Gruppo Biblico di Bra si ritrova nella chiesa di san Giovanni Battista per la lettura e commento del Vangelo di Matteo con la presenza di Elisa Cagnazzo (si richiede contributo di partecipazione, info al numero 335/222594).

I prossimi appuntamenti del XXV anno sono in programma nelle seguenti date: 25 febbraio condivisione; 11 marzo con Tista e Lidia Galvagno; 25 marzo condivisione. Gli incontri del Gruppo Biblico di Bra, dove si legge, si medita e si prega la Parola di Dio, sono aperti a tutti e per tutti, perché «Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore» (Evangelii Gaudium 3).