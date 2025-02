Innovazione e Inclusione: i progetti "LOGISTICA VR" e "Mir-App" rivoluzionano l’apprendimento negli indirizzi LOGISTICA e INFORMATICA

In un’epoca in cui la tecnologia gioca un ruolo fondamentale nella formazione dei giovani, i progetti intersettoriali “Logistica VR” e “Mir-App”, appena attivati negli indirizzi Logistica e Informatica, si propongono di creare un ponte tra innovazione e inclusività, coinvolgendo gli studenti della classe 5A LOG, delle classi 5A e 5B INF e alunni con disabilità.

Il progetto “Logistica VR” si concentra sulla realizzazione di nuove funzionalità per il magazzino virtuale sviluppato dall’azienda Informatica System s.r.l. per l’indirizzo di logistica. Attraverso questo progetto, gli studenti sono chiamati a ideare e implementare nuovi scenari, oggetti e proprietà, ampliando le capacità del sistema e rendendo l’ambiente di apprendimento ancora più dinamico e interattivo.

Dall’altra parte, il progetto “Mir-App” si dedica alla creazione di applicazioni mobili e web per il controllo dei robot MIR, recentemente acquistati dalla società Klain S.p.A. Questi robot, utilizzati nel laboratorio-magazzino dedicato all’indirizzo di logistica, saranno gestiti attraverso nuove mappe e missioni create dagli studenti. L’interazione tra le App e i robot avverrà tramite le API esposte dai robot stessi, offrendo così un’esperienza pratica e coinvolgente.

Entrambi i progetti seguono percorsi inclusivi, progettati per garantire la partecipazione attiva di studenti con disabilità. L’obiettivo è valorizzare le loro capacità e favorire la loro integrazione in progetti complessi. Gli studenti sono coinvolti in un contesto collaborativo, dove l’apprendimento personalizzato e lo sviluppo di competenze tecniche sono al centro dell’esperienza formativa.

L’integrazione dei giovani nelle equipe di lavoro non solo stimola l’acquisizione di competenze trasversali come comunicazione, problem solving e lavoro di squadra, ma contribuisce anche a rafforzare la fiducia in sé stessi, l’empatia e il senso di appartenenza tra i partecipanti. In questo modo, i progetti non si limitano a sviluppare abilità tecniche, ma promuovono anche una crescita personale e sociale significativa per tutti gli studenti coinvolti.

In conclusione, “Logistica VR” e “Mir-App” rappresentano un esempio emblematico di come l’innovazione e l’inclusione possano andare di pari passo nell’ambito dell’istruzione. Questi progetti non solo preparano gli studenti a un futuro sempre più digitalizzato, ma anche a un mondo del lavoro dove la diversità e la collaborazione sono valori fondamentali.