Savigliano: già 250 gli iscritti alla “Just the woman I am” 2025

Grazie all'impegno di gruppi e associazioni del territorio, ammontano già a 250 gli iscritti alla Just The Woman I Am on the road, la benefica corsa “in rosa” di 5 chilometri che domenica 9 marzo tornerà ad invadere le vie di Savigliano.

Continuano le iscrizioni per i singoli. Per aderire, è possibile scaricare i moduli dal sito internet del comune, oppure contattare direttamente una delle associazioni partner – “Mai+sole”, “Auser”, “Kalipè Asd”, la Proloco e “Rituale Yoga” – o, ancora, recarsi presso l'Ufficio sport, turismo e pari opportunità a palazzo Taffini.

La quota di partecipazione è ad offerta libera a partire da 20 euro. Con l'iscrizione si ha diritto al kit, composto da maglietta e pacco gara con alcuni gadget. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla ricerca universitaria sul cancro.

Aperta a tutte e tutti (amici a quattro zampe compresi), la “corsa-camminata” ha tra gli obiettivi la promozione della prevenzione, dei corretti stili di vita, della parità di genere e dell’inclusione. L'evento è organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino; grazie al bando Regionale dello scorso anno, il percorso è permanente e vedrà la partenza dal Parco Graneris e l’arrivo presso l'Ala polifunzionale, con allestimento del punto ristoro a fine “corsa”.

«Si tratta di un’iniziativa fondamentale per sostenere i progressi scientifici e trovare cure sempre più efficaci – spiega Clotilde Ambrogio, Consigliera delegata alle Pari Opportunità –. Ogni anno, la ricerca compie passi importanti, ma ha bisogno di sostegno per andare avanti. Partecipare alla camminata benefica è infondere speranza nella vita di chi sta combattendo questa malattia».

«Alcuni dettagli – aggiunge Ambrogio – verranno definiti nel mese di febbraio in base al numero degli iscritti, come anche l’allestimento del punto ristoro a fine corsa. L’inclusività è centrale anche in questa seconda edizione: sarà indicato sulla locandina il TQbraille per descrivere il percorso, perché sia garantita l’accessibilità anche ai partecipanti non vedenti».