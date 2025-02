"Il cervello nelle età della vita", a Verzuolo conferenza con la psicoterapeuta Petra Senesi

La psicoterapeuta Petra Senesi terrà un incontro, domani mercoledì 12 febbraio, alle 15 a Palazzo Drago dedicato a “Il cervello nelle età della vita”.

L’appuntamento è organizzato nell’ambito del calendario delle ‘Tre età’ del comune di Verzuolo.

“Il nostro cervello è una macchina perfetta e meravigliosa – spiega Petra Senesi - che ci permette di fare cose straordinarie: spesso lo si dà per scontato ma senza la sua attività non ci sarebbe possibile effettuare nessuna delle funzioni fondamentali per la nostra sopravvivenza quali ad esempio respirare, sentire lo stimolo della fame e della sete, regolare il ciclo di sonno e veglia o emozionarci, ricordare e vivere.

Come diceva lo scrittore Isaac Asimov – ricorda Senesi – ‘Il cervello umano è il pezzo di materia organizzato nel modo più meraviglioso di tutto l’universo conosciuto’”.

L’assessore alla Cultura Laura Lovera commenta: “Sarà una conferenza per capire come cambia e si trasforma il nostro cervello nel corso degli anni sia rispetto alle funzioni cognitive, sia rispetto alle nostre emozioni. Verranno proposti esercizi per tenerlo allenato durante tutto il corso della vita”.

Ingresso libero.