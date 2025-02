Lavori in Largo Argentera a Borgo San Dalmazzo: ecco le modifiche sui percorsi dei bus

I bus diretti o in partenza da Borgo San Dalmazzo con capolinea Cuneo e Michelin non effettueranno le solite fermate, soppresse e/o sostituite. Sono, infatti, in corso nell'area di Largo Argentera lavori e fino alla loro ultimazione resterà in vigore il divieto di transito.

A partire dalle 15 di oggi, martedì 11 febbraio, a Borgo San Dalmazzo le fermate interessate dalle variazioni sono quelle di corso Barale, via Madonna del Campo e Largo Argentera.

Le modifiche alla circolazione interessano le linee 1 (Cuneo - Roccavione), 111 (Borgo San Dalmazzo - Michelin), 116 (Cuneo - Roaschia) e 93( Cuneo – Vinadio), che subiranno delle deviazioni sui tradizionali percorsi, ma non agli orari.