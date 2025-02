Il ricordo di Dario Mirabelli, dottore che studiava gli effetti dell’amianto in Piemonte

Riceviamo e pubblichiamo:

Dario Mirabelli è mancato domenica 9 febbraio, all’età di 71 anni. Era in pensione da qualche anno, ma era molto presente nella vita quotidiana del CPO - Centro di Riferimento per l’Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte.

Nel 2000, si trasferì al CPO Piemonte, dove ebbe la responsabilità del registro dei mesoteliomi. Per i venti anni successivi, Dario condivise con Corrado Magnani la responsabilità degli studi degli effetti dell’amianto in Piemonte, sia come contributi scientifici, sia in tribunale, fino al processo alla corte d'assise di Novara nel 2021-2023 per 392 morti di mesotelioma a Casale Monferrato (è in corso a Torino il processo in appello).

MEDLINE il database bibliografico principale della National Library of Medicine (NLM) che contiene riferimenti ad articoli di riviste in scienze della vita, con una concentrazione sulla biomedicina, riporta 109 citazioni di pubblicazioni con Dario come autore. Esse, prima di tutto, hanno confermato la nozione che la cancerogenesi anche quella da amianto, è un processo multistadiale (memoria a lungo termine).

Oltre al rigore scientifico, Mirabelli era noto per la sua passione civile e il profondo senso di giustizia. Era sempre dalla parte delle vittime, sia nelle aule di tribunale sia nel confronto con i cittadini colpiti dalla tragedia dell’amianto.

Nonostante fosse una figura di riferimento a livello internazionale, manteneva un approccio umile e generoso, dedicandosi alla formazione di giovani ricercatori e collaborando con colleghi in tutto il mondo per migliorare la comprensione dell’impatto dell’amianto sulla salute umana.

Si tratta di una figura di medico epidemiologo conosciuto a livello nazionale e non solo, in più occasioni era intervenuto a Mondovì in occasione di convegni organizzati dalla nostra associazione. Lo abbiamo incontrato, quando già aveva cessato l’attività, ma il suo studio sulle conseguenze dell’amianto è sempre continuato.

Grazie per cosa ci ha lasciato Dario, grazie per aver investito la tua vita nello studio delle malattie da amianto e in difesa dei diritti dei malati.

Sebastiano Sampò, A.R.A.S.I.S. odv Associazione Rischio Amianto e Sostanze Inquinanti per la Salute di Mondovì e della Val Tanaro