"Vasi da riempire, fuochi da accendere". A Fossano incontro con Enrico Galiano

"Vasi da riempire, fuochi da accendere". Questo il titolo dell'incontro con il docente Enrico Galiano che si terrà a Fossano, sabato 29 marzo.

L’evento nasce dalla riflessione dei docenti referenti dell’area continuità degli istituti comprensivi “Sacco” e “Paglieri”, che da anni organizzano incontri per i colleghi e per i genitori degli alunni che accompagnano i ragazzi al passaggio nel nuovo ordine di scuola, lavorando in sinergia tra i due Istituti scolastici cittadini.

I referenti continuità organizzano e supportano eventi che siano utili a chi affronta il mestiere di insegnante, ma anche chi vive l’essere genitore di ragazzi e bambini che quotidianamente affrontano le sfide scolastiche, con successi o fatiche più o meno importanti. Queste fasce di età a cui ci si rivolge hanno un sempre maggiore bisogno di "attenzione": necessitano di fiducia verso il momento storico che viviamo e i cambiamenti quotidiani che l'adolescenza porta con sé.

L’autore Enrico Galiano, arriverà sul palco del teatro cinema “I Portici” per un pomeriggio unico tra ironia, emozioni e riflessioni. Il suo ottimismo è uno strumento importante nell'accompagnare i ragazzi, ma non solo: anche docenti e genitori potranno vedere il " bello" che può esserci a scuola, nei ragazzi, nel mestiere scelto.

Già definito “Il prof che scrive bestseller”, Galiano è insegnante di italiano in una piccola scuola di periferia, scrive romanzi e crea contenuti per il web. Sa come parlare ai ragazzi e riesce a svelarne l’essenza più profonda – in modo travolgente e coinvolgente – in classe, attraverso la parola scritta, su un palco e sui social, dove è molto attivo e seguito.

L’ingresso sarà gratuito, con prenotazione obbligatoria. Seguiranno presto maggiori informazioni.