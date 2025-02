“Riportando tutto a casa 30 anni dopo”: ad Alba concerto con Cisco Bellotti e gli ex Modena City Ramblers

In occasione dei festeggiamenti di San Patrizio, lo Street Parej Festival presenta ad Alba, presso il Collisioni Circus di Parco Tanaro, sabato 15 marzo alle 21.30, il concerto Riportando tutto a casa 30 anni di Stefano "Cisco” Bellotti e degli ex Modena City Ramblers.

Cisco e gli ex MCR portano finalmente anche in provincia di Cuneo un tour che è partito nella primavera dell’anno scorso per celebrare i 30 anni del Riportando tutto a casa e La Grande Famiglia iconici lavori targati MCR (gruppo in cui Cisco ha militato come front man per 15 anni) ottenendo un clamoroso successo con parecchi sold out nei locali e teatri di tutt’Italia.

Insieme a lui sul palco: Luciano Gaetani, colui che ha dato il via al progetto artistico, Marco Michelini al violino, da sempre braccio destro musicale di Luciano, Roberto Zeno, storico batterista del MCR, “Kaba” Cavazzuti, produttore artistico e componente musicale dei MCR, Giovanni Rubbiani, alla chitarra, Alberto Cottica, alla fisarmonica, e il “maestro di cerimonia” e quotatissimo a livello internazionale suonatore di pipe e cornamuse Massimo Giuntini (questi ultimi tre furono nei MCR degli anni ‘90 e 2000 coloro che scrissero buona parte delle canzoni dei primi album) affiancati da alcuni compagni di viaggio degli ultimi anni di Cisco, cioè Bruno Bonarrigo al basso, Max Frignani alle chitarre ed Enrico Pasini alla fisarmonica e tromba,

Sarà l’unica occasione in Piemonte per questo 2025 per risentire pezzi che non hanno età e che sono entrati nell’immaginario collettivo come “In un giorno di pioggia”, “Tant par tacher”, “La fola dal Magalas”, “Le lucertole del Folk”, “Ebano”, “Funerali di Berlinguer”, “Morte di un poeta”, “Quarant’anni”, “Contessa” per citarne alcune.

Appuntamento sabato 15 marzo, ore 21.30, al Collisioni Circus; ingresso gratuito.