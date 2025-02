La scuola che faremo: ad Alba Apro Formazione si conferma tra le eccellenze del Piemonte

Con le preiscrizioni al prossimo anno formativo Apro Formazione traccia un bilancio positivo, confermando un trend stabile che sottolinea l'importanza della formazione professionale in un territorio a forte vocazione produttiva come quello albese.

“Le preiscrizioni sono in linea con quelle dello scorso anno - spiega Paolo Zoccola, presidente di Apro Formazione -, segno che la nostra offerta formativa continua a essere attrattiva per chi ha una propensione verso la manualità e le professioni tecniche Per l’anno formativo 2024-2025 alcuni corsi hanno dovuto rifiutare le iscrizioni degli studenti arrivati per ultimi, a causa del raggiungimento del numero massimo di posti disponibili. Un segnale evidente del forte interesse vero la nostra offerta formativa”.



Attualmente, i corsi attivati sono sette: cuoco e pasticcere, barman e cameriere, automazione industriale ed elettricista, meccanico industriale, estetista e make-up artist, hair stylist, grafica e multimedia.

Il percorso di studi ha una durata massima di quattro anni ed è aperto a studenti fino ai 24 anni di età.

Per chi fosse interessato, le iscrizioni sono ancora aperte, a differenza delle scuole statali che hanno chiuso le adesioni il 10 febbraio.



Uno dei punti di forza di Apro è proprio la sinergia con il tessuto produttivo locale: "Già dal secondo anno, e in modo più strutturato al terzo, i nostri studenti vivono l’esperienza dello stage in azienda, un'opportunità unica per testare le proprie competenze sul campo e per le aziende di conoscere i futuri tecnici”. Un meccanismo virtuoso che porta risultati concreti: “Una percentuale molto alta dei nostri studenti trova lavoro entro sei mesi dal diploma, spesso proprio nelle aziende dove hanno svolto lo stage”, conferma il presidente.



Ma la formazione offerta non si limita all'aspetto tecnico. Apro Formazione propone servizi che accompagnano gli studenti in tutto il loro percorso: "Abbiamo uno sportello Orientamento per supportare le scelte scolastiche e professionali, un Counselor interno per l'accompagnamento durante la crescita personale e professionale e offriamo numerose certificazioni internazionali, dall'inglese con Cambridge e Oxford, all'enologia con il WSET, fino alla patente ICDL per le competenze digitali”.



In un contesto in cui sempre più studenti guardano alle opportunità all'estero, Apro Formazione si distingue per il suo impegno nella mobilità internazionale: “Grazie al programma Erasmus e alla rete di partner europei, i nostri studenti possono svolgere parte del percorso di studi all'estero. Siamo diventati un punto di riferimento anche per gli allievi di altre scuole del territorio che vogliono candidarsi per esperienze in Spagna, Francia, Croazia, Germania e molte altre nazioni”.



Un riconoscimento importante arriva dalla Regione Piemonte che ha recentemente pubblicato la graduatoria annuale delle Agenzie Formative regionali, riconoscendo ad Apro Formazione un prestigioso 4° posto su oltre 30 soggetti (di cui molti hanno una dimensione Regionale e Nazionale) collocando l’Istituto albese tra le migliori realtà formative del Piemonte.



“Questo importante risultato - commenta Zoccola - è stato raggiunto al termine di un processo di valutazione che ha tenuto conto di criteri fondamentali quali l’esperienza pregressa, la qualità dei corsi erogati e delle proposte progettuali, la sostenibilità delle iniziative e i rapporti con il tessuto produttivo e il contesto locale. Un risultato che non solo rafforza il ruolo dell’Agenzia come leader nella formazione professionale, ma testimonia anche la fiducia riposta dalla Regione nella capacità di Apro di offrire servizi educativi di qualità alle nuove generazioni, ampliando la missione educativa e inclusiva per formare i professionisti di domani”



Apro Formazione si conferma così una realtà capace di coniugare tradizione e innovazione, offrendo agli studenti non solo competenze tecniche, ma anche strumenti per affrontare un mercato del lavoro in continua evoluzione.



Per coloro che volessero iscriversi, ricordiamo che è ancora possibile fare domanda.



Sede di ALBA

Per informazioni, prenotazione di colloqui e iscrizioni: informa@aproformazione.it

0173 284922 int 200



Sede di CANELLI

Per informazioni, prenotazione di colloqui e iscrizioni: so.canelli@aproformazione.it

0141 832276