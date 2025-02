Savigliano: nella notte, principio d'incendio in un palazzo abbandonato

Vigili del fuoco provinciali in attività, nella notte appena trascorsa, per un principio d’incendio segnalato a Savigliano.

Coinvolto un palazzo disabitato in corso Indipendenza, nel quale – per cause e con dinamica ancora da determinare – si sono sviluppate delle fiamme. Non si segnala la presenza di coinvolti di alcun tipo.

La squadra di Savigliano – con, inizialmente, quella di Saluzzo poi subito rientrata – ha raggiunto la struttura alle 3.40 circa di oggi (sabato 16 febbraio). Con loro, anche, i carabinieri, che hanno operato gli accertamenti del caso.