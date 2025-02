Progetto Oikos, a Bra un incontro per insegnare ai giovani a costruire il futuro

Dopo il grande successo dell'appuntamento di venerdì scorso con la dottoressa Vera Gheno, proseguono gli incontri realizzati dal progetto Oikos.

Venerdì 21 febbraio alle ore 17.30 presso la Sala Affrescata di Palazzo Mathis, a Bra, un incontro dal titolo "Educare oggi: ostacoli e opportunità per costruire il futuro". Interviene Maddalena Sottocorno, assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano.

Si parlerà di strategie e buone pratiche per aiutare i giovani a costruire il loro futuro. Perché educare non è solo compito della scuola o della famiglia: l’intera comunità deve fare la sua parte! Insieme possiamo creare un ambiente più inclusivo e ricco di opportunità per le nuove generazioni.

Ingresso libero, posti limitati. Per info: 3662401353.

A fine incontro, sarà servito un piccolo rinfresco