Anche il Comune di Boves aderisce al progetto della Regione Piemonte “Giovani in gioco”. Le iniziative partiranno da marzo fino al 31 maggio e coinvolgeranno i giovani (con età dai 15 ai 29 anni) in lezioni gratuite di varie discipline sportive. C’è tempo fino al 1° marzo per iscriversi.

Per iscrizioni: https://www.comune.boves.cn.it/Dettaglionews?IDNews=334693



Judo si terrà nei giorni:

MARZO: 5-7-12-14-19-21-26-28

APRILE: 2-4-9-11-16-18-23-30

dalle ore 19 alle 20,15.



Padel si terrà nei giorni:

(giorno e orari da definire - per info orari rivolgersi al Padel Club 3461193697)

MARZO: 2 lezioni

APRILE: 2 lezioni

MAGGIO: 2 lezioni



Acquagym si terrà nei giorni:

tutti i mercoledì dalle 17,10 alle 17,55 a partire dal 5 marzo a mercoledì 9 aprile.