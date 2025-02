Cuneo, si abbattono alberi a rischio caduta in corso Garibaldi e in corso IV Novembre

Dai controlli fitostatici in corso, effettuati da un tecnico incaricato, è risultato necessario l’abbattimento di alcuni alberi per motivi di sicurezza (pericolo di caduta). Le operazioni riguarderanno quattro platani situati in corso Garibaldi e un bagolaro posto nei pressi della stazione, all’angolo del giardino tra corso IV Novembre, piazzale della Libertà e via Lungo Stura XXIV Maggio. I referti attestano che le piante non sono mantenibili: marciumi alle radici, al fusto o alla chioma compromettono le proprietà meccaniche del legno, minandone la stabilità. Ove possibile, viene sempre preferita la conservazione degli alberi. Tuttavia, in questi casi specifici, l’abbattimento è l’unica soluzione praticabile. Gli interventi inizieranno domani, giovedì 20 febbraio.

A fianco di ogni operazione, il Comune si impegna a ripristinare l'equilibrio verde piantando nuovi alberi per garantire il mantenimento del patrimonio arboreo cittadino. Come già specificato, gli interventi sono conseguenti agli esiti dei controlli sulla stabilità degli alberi eseguiti da tecnici esperti e abilitati che, in seguito a indagini fitostatiche, hanno rilevato criticità importanti.

Durante i lavori, potrebbero verificarsi disagi temporanei alla viabilità e all’accesso alle aree interessate. Si invitano i cittadini a prestare attenzione alla segnaletica.