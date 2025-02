Da Beppe Ghisolfi un saluto da manuale ai diplomatici

Il libro capostipite dell'educazione finanziaria, nel decennale della propria pubblicazione da parte dell'editore Nino Aragno, è stato omaggiato in Tirana al nuovo ambasciatore d'Italia Marco Alberti, al capo della delegazione dell'Unione Europea Silvio Gonzato e al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Alessandro Ruggera.



L'occasione è stata rappresentata dall'evento, organizzato presso la residenza diplomatica di Casa Italia, dedicato alle Giornate internazionali del Design come fattore di promozione universale della manifattura made in Italy la cui funzionalità trova, fin dal tempo del primo miracolo industriale post bellico, una sintesi magistrale nell'icona della Vespa, veicolo non solo di mobilità sostenibile ma altresì di abbattimento delle barriere fisiche e immateriali urbane, economiche, sociali e di genere.



La stessa missione dell'educazione finanziaria, le cui caratteristiche - nel particolare momento vissuto dall'Italia e dall'Unione Europea in fase di allargamento verso i Balcani occidentali destinati a rappresentare un mercato complementare sempre più importante per i nostri produttori ed esportatori e per gli approvvigionamenti energetici a tariffe calmierate - fanno di tale disciplina un fattore di reciproca maggiore conoscenza e integrazione fra le Persone e fra i Popoli, oltre che di sostegno alla piena consapevolezza delle procedure formali e di merito necessarie alla riduzione socialmente sostenibile dei debiti pubblici e all'ammissione a tutta una serie di fondi e di risorse comunitarie e internazionali.



Il libro del professor Beppe Ghisolfi, consigliere del CNEL a Roma e riconfermato rappresentante dell'Italia nel Consiglio del Gruppo mondiale delle Casse di risparmio (di cui l'Albania fa parte tramite l'adesione della Banca Otp che ricopre la presidenza di turno dell'Associazione bancaria albanese), è stato omaggiato - per il tramite dell'addetto stampa Alessandro Zorgniotti - al nuovo ambasciatore Marco Alberti - il cui intervento ieri è stato coincidente con la prima presentazione ufficiale pubblica del suo incarico diplomatico a Tirana -, al capo della delegazione dell'Unione Europea Silvio Gonzato, chiamato a gestire assieme alle Istituzioni locali e agli investitori un piano di assistenza straordinaria del valore di un miliardo di euro, e al direttore dell'Istituto Italiano di Cultura Alessandro Ruggera.