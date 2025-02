Rassegna "Itinerari e Parole": a Macra si presentano due libri

Sabato 1 marzo alle ore 16, a Macra, presso la Sala Young in piazza Marconi 1 in Borgata Bedale, verranno presentati i libri “Suggestioni in Valle Varaita” e “Grinour” per la rassegna “Itinerari e Parole“.

Gli autori di Grinour (ediz. Il Maira) e Suggestioni in Alta Val Varaita (Fusta Editore) si incontrano in un’ipotetica Osteria della Val Maira dando vita a “na partìo de blago” (una partita di chiacchiere) Franco Baudino di Elva e Alfredo Philip di Casteldelfino vi faranno “viaggiare” nella loro cultura, dimostrandovi che “da pichot i an tetà la memo lengo” (da piccoli hanno succhiato dal seno materno la stessa lingua).

Al termine possibilità di effettuare una merenda sinoira presso locale convenzionato.

Per maggiori informazioni e prenotazioni (entro mercoledì 26 febbraio), contattare il numero 3498588268.

L’evento è realizzato con il contributo di Fondazione CRC per il progetto “Itinerari e Parole – Ecomuseo dell’Alta Valle Maira” BANDO AUTUNNO 2024, in collaborazione con l’Associazione Escarton