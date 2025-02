Una giornata da Eroi a GRANDE CUNEO con l’HEROES BUS

Il Centro Commerciale Grande Cuneo, punto di riferimento della provincia per shopping e divertimento dedicato alle famiglie, invita tutti i suoi clienti vecchi e nuovi a un evento che realizzerà i sogni dei fan dei supereroi. È infatti in arrivo un pomeriggio all’insegna dell’azione e della meraviglia grazie all’Heroes Bus, che il 22 febbraio porterà al Centro Capitan America, Iron Man, Batman, Superman e tanti altri eroi che hanno incantato generazioni di appassionati.

A partire dalle 15, grandi e piccini sono invitati al Centro per assistere all’arrivo del mitico Heroes Bus. Al suo interno, potranno trovare tutto ciò che ogni vero fan dei supereroi ha sempre desiderato toccare con mano: l’armatura di Iron Man in costruzione, pronta per essere usata nella prossima battaglia e una dettagliata riproduzione in mattoncini della Batmobile faranno entrare subito gli spettatori in un ambiente mozzafiato.

Le sorprese non finiscono qui: cosplayer esperti accoglieranno tutti i visitatori all’interno dell’Heroes Bus, interagendo con i fan più piccoli e scattando foto ricordo di un evento che promette di emozionare sia gli appassionati dei fumetti e dei film d’azione, sia chi è semplicemente alla ricerca di un pomeriggio speciale da trascorrere in famiglia.

L’evento terminerà alle 19, ma il programma degli eventi a Grande Cuneo non finisce qui: sono previsti appuntamenti da non perdere per tutto il 2025, a partire dal Carnevale, che porterà colore e tante risate per tutti al Centro.

La partecipazione a Heroes Bus è libera e gratuita: per maggiori informazioni, si rimanda al sito e ai profili social del Centro, sempre aggiornati e forniti di contenuti.