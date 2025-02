A Barolo l'ufficio postale chiuderà per un mese dal 1° marzo

L'ufficio postale di Barolo, situato in Piazza Municipio, 12, chiuderà temporaneamente al pubblico dal 1° marzo al 1° aprile 2025 per consentire l’avvio dei lavori del Progetto Polis – Casa dei Servizi di Cittadinanza Digitale. L’intervento è parte di un piano nazionale per la modernizzazione degli uffici postali nei piccoli centri, con l’obiettivo di offrire nuovi servizi ai cittadini.

Durante il mese di chiusura, i residenti potranno usufruire dei servizi postali presso gli uffici più vicini: