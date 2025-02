Alla scuola di pace di Bra l'incontro "Il valore della parità di genere per uno sviluppo sostenibile"

Gli appuntamenti con la Scuola di Pace “Toni Lucci” proseguono con l’ incontro che si terrà giovedì 13 marzo alle 21, presso la sala Conferenze “G. ARPINO” Largo Resistenza Bra, dal titolo: "Il valore della parità di genere per uno sviluppo sostenibile".

Se ne parlerà con Annalisa Spedicato, consigliera del Direttivo “Associazione Rete Mamma".

"Nel programma della Scuola di Pace 2025 - spiegano gli organizzatori - proponiamo qualche riflessione sui diritti delle persone e in particolare tra gli eventi di Marzo Donna affrontiamo il “valore della parità di genere”. Questa conferenza nasce dalla collaborazione tra l’associazione Rete Mamma, la Consulta delle Pari Opportunità e la Consulta Comunale delle Famiglie, per mettere in luce l’esperienza professionale e di vita della dottoressa Annalisa Spedicato.

Da un lato si parla di inverno demografico; dall’altra la vita lavorativa di una donna che affronta la maternità cambia, ma in modo diverso rispetto alla genitorialità di un uomo che diventa padre. Esistono ancora disparità nel trattamento retributivo, esiste ancora un limitato numero di donne nei compiti apicali sia del pubblico che del mondo del lavoro privato, esistono ancora degli stereotipi di genere che pregiudicano alle donne alcuni lavori. Tutto questo è ancora sostenibile?"

ANNALISA SPEDICATO: mamma di 3 bambini, Consigliera del Direttivo di Rete Mamma, HR Manager in azienda di professione, salentina di origine. Dopo la Laurea in Giurisprudenza con specializzazione sui contesti organizzativi, inizia a lavorare nel mondo delle Risorse Umane per una multinazionale olandese. Nel contempo consegue un Master in Direzione Risorse Umane, confermando il suo interesse per il settore. Nel 2017 fa ingresso all’interno della Direzione Risorse Umane di Tesisquare dove tutt’ora lavora. Entrando nel Direttivo di Rete Mamma la sua mission è quella di divulgare temi attuali legati alla parità di genere e a come questa può contribuire ad un mondo più sostenibile e come può portare ad una visione della donna che può essere madre ed anche valida professionista.

L'incontro è a ingresso libero sino ad esaurimento dei posti.