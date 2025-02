Il Cavalier Aldo Malfassoni nominato presidente onorario di Confcommercio As.com. Monregalese

Martedì sera, in occasione della riunione del Consiglio Direttivo di Confcommercio As.com. Monregalese, il presidente Mattia Germone ha nominato il Cavaliere Aldo Malfassoni presidente onorario.

Tra i fondatori dell'Associazione, il Cav. Aldo Malfassoni, è persona stimatissima e molto conosciuta non solo a Mondovì ma in tutto il monregalese in quanto ha rappresentato primo fra tutti il marchio Olivetti portando l'innovazione delle macchine da scrittura elettriche nella nostra zona assistendo le attività economiche per molti anni con la serietà e la competenza che ancora oggi porta nell'attività istituzionale di Confcommercio.

Vicepresidente di 50 & Più Fenacom Provincia di Cuneo ha ricoperto negli anni svariati incarichi (tra i quali segretario della Banda Musicale di Mondovì) ma sicuramente spiccano i 40 anni da Vicepresidente As.com. Monregalese, un record nazionale tra le Rappresentanze di Confcommercio. Il più grande ringraziamento per l'impegno e la dedizione ed il migliore augurio di lunga vita al caro Aldo da tutto il Consiglio Direttivo As.com., con il Presidente Mattia Germone, Jean Alberto Durbiano responsabile della sede di Mondovì e tutti i collaboratori che tutti i giorni hanno la fortuna di poterlo incontrare negli uffici dell'Associazione. Grazie Aldo!