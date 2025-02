La Polizia intensifica i controlli nel fine settimana: interventi a Cuneo e Saluzzo

La Polizia di Stato, Ufficio Volanti della Questura di Cuneo, a seguito dell’intensificazione del controllo del territorio disposta dal questore, ha rintracciato, nella mattinata del 20 febbraio, in uno stabile disabitato di via Coppino, un uomo originario del Gambia senza fissa dimora, con numerosi alias, irregolare sul territorio nazionale, che, dopo il fotosegnalamento, è risultato ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione di un anno, due mesi e cinque giorni e una multa di 2.000 euro, emesso dal Tribunale di Torino.

Aveva da poco fatto rientro in Italia dalla Francia ed era stato più volte denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, spaccio di sostanze stupefacenti, possesso di armi e lesioni personali. Dopo gli accertamenti e le formalità di rito è stato associato al carcere di Cuneo.

Nella stessa giornata, alle ore 14.30, la Volante è intervenuta in corso Giolitti per disturbi arrecati ai passanti da un uomo italiano, in stato di alterazione da sostanze da abuso, che ha reso necessario l’intervento del personale sanitario del 118 e il successivo trasporto presso il locale nosocomio.

A Saluzzo, è stato effettuato da personale della Questura, con il supporto del reparto prevenzione crimine di Torino, un controllo degli esercizi pubblici, a seguito del quale la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, ha elevato sanzioni amministrative per un totale complessivo pari ad 1340,00 euro. In particolare, a carico del gestore della sala giochi AWP ubicata presso il centro commerciale “Mercatò” di via Circonvallazione a Saluzzo, stata contestata la mancanza di esposizione della licenza/scia e la mancanza di controllo sugli ingressi degli avventori nella sala giochi, ai fini della verifica della maggiore età, in violazione dell’art. 17 bis c. 2, art 8 e 86 del T.U.L.P.S..