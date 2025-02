Oggi va in onda terzo episodio di Made in cuneese: la casa spiegata

Per chi non lo conoscesse ancora, Made in cuneese è un format nato dall’idea dell'agenzia Immobiliare cuneese che, insieme ad una serie di professionisti che orbitano nel mondo immobiliare, vuole portare a conoscenza in modo chiaro e semplice la casa con le sue sfumature.

Questa mattina abbiamo incontrato Matteo Martino, titolare dell'Immobiliare cuneese "Voglio ringraziare tutti i professionisti che credono nel progetto e dedicano le loro competenze a tutti quelli che seguiranno il format, in particolare questa settimana sono grato al dott Panizza Matteo ( consulente finanziario ) che ci spiegherà la sinergia tra immobili e finanza. Chiedo a tutti di confrontarsi con noi per qualsiasi domanda in merito vogliate fare. L’obiettivo di Made in Cuneese è quello di rispondere ad ogni vostra esigenza".