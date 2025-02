Paesana: proseguono gli incontri dell'Asfo per la gestione dei terreni in abbandono

Lo stoccaggio della legna in un bosco ripulito

Dopo la buona partecipazione ai primi due incontri tenutisi a Sanfront e Envie, l’associazione fondiaria valle Po (Asfo) e i tecnici forestali di Walden Srl sono pronti a proseguire il loro impegno con un nuovo appuntamento a Paesana.

L’incontro si terrà domani sera, lunedì 24 febbraio alle 20,30 nella sala consiliare dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso, in via Santa Croce 4.

L’appuntamento si inserisce nel progetto di contrasto all’abbandono dei terreni marginali delle aree montane e pedemontane, alla carente manutenzione del territorio e alla scarsa protezione del patrimonio naturale, in particolare dai rischi climatici e idrogeologici.

Tra i temi centrali dell’incontro, la frammentazione fondiaria, la difficoltà di accesso alle aree e l’irreperibilità dei proprietari saranno affrontati con soluzioni pratiche.

L'Asfo, nata nel 2023, ha come missione quella di promuovere la gestione attiva dei terreni in abbandono o in disuso, incentivando l'aggregazione di proprietari che possano dare il loro contributo alla valorizzazione del territorio.

A due anni dalla sua creazione, l’associazione ha introdotto un bonus per i proprietari coinvolti: la messa a disposizione della legna tagliata come risultato di interventi di recupero.

Il programma della serata prevede un approfondimento sull’associazionismo fondiario, la presentazione degli interventi realizzati a Comba Gambasca di Sanfront, e la discussione di proposte per nuovi interventi, come la creazione della pista tagliafuoco a Envie sul Mombracco.

Verranno anche presentate nuove fonti di finanziamento destinate ai proprietari coinvolti.

Durante l'incontro, chi lo desidera avrà la possibilità di conferire i propri terreni all'Asfo, contribuendo attivamente alla gestione e alla valorizzazione del territorio.

La partecipazione è rivolta principalmente ai proprietari terrieri, ma è aperta anche ai semplici cittadini interessati ai temi trattati.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare le amministrazioni comunali o il servizio di sportello forestale di Paesana, con riferimento all'esperto forestale Giacomo Bergese, al numero 339-1291789 o via e-mail all'indirizzo giacomo.bergese@walden.srl.