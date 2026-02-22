Successo per “SBAM!”: oggi l’ultimo giorno della mostra Pop a Busca e Cherasco

Oggi, domenica 22 febbraio, si chiude la mostra “SBAM! Un percorso nella Pop Art”, allestita tra Casa Francotto a Busca e Palazzo Salmatoris a Cherasco.

Per chi lo desidera è l’ultima occasione per visitare un’esposizione che, iniziata a ottobre, ha registrato un grande successo di pubblico con oltre tredicimila presenze, arrivate da tutta Italia.

Il progetto ha proposto un originale percorso su due sedi, riunendo 190 opere provenienti dalle più prestigiose collezioni italiane.

Protagonisti assoluti i grandi nomi della Pop Art americana, come Andy Warhol, Roy Lichtenstein e Robert Indiana, accanto agli esponenti della Pop romana, tra cui Mario Schifano, Tano Festa ed Emilio Tadini. In mostra anche lavori di artisti come Mimmo Rotella e Ugo Nespolo.

L’evento espositivo è stato organizzato dalle associazioni Monviso Arte APS e Cherasco Eventi, con il supporto delle amministrazioni comunali e la curatela di Cinzia Tesio, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più apprezzati della stagione sul territorio.

Le biglietterie aprono al mattino: biglietto intero 12 euro, ridotto 7 euro, con ingresso gratuito per i possessori della Tessera Musei.

La visita è possibile in autonomia e senza prenotazione.

A Busca, inoltre, è stato previsto l’abbinamento con la visita alle cave di alabastro, iniziativa che ha registrato il tutto esaurito.

Casa Francotto e Palazzo Salmatoris chiuderanno alle 18,30.

ORARI DI OGGI, DOMENICA 22 FEBBRAIO.

Casa Francotto (Busca): 10 –12 e 14,30–18,30

Info: 371-5420603 – info@casafrancotto.it

Palazzo Salmatoris (Cherasco): 9,30–12,30 e 14,30–18,30

Info: 0172-427050 – cherasco.eventi@comune.cherasco.cn.it

Ulteriori informazioni su: sbampopart.it