Consegnate nuove attrezzature ai gruppi AIB della valle Varaita

Nel pomeriggio di sabato 22 febbraio a Rossana si è svolta la tradizionale esercitazione di inizio anno delle squadre dell'area CN6, quella che si riferisce al territorio della valle Varaita, del Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte. Sotto il coordinamento del responsabile Sergio Armando, i volontari delle squadre provenienti da Manta, Verzuolo, Rossana, Brossasco, Isasca e Sampeyre si sono riuniti per un momento di formazione, durante il quale si è svolto un incontro con le autorità locali.

L'evento ha visto una significativa partecipazione istituzionale, con la presenza di numerosi rappresentanti di giunta e consiglio dell'Unione Montana Valle Varaita: erano presenti il presidente Silvano Dovetta, sindaco di Venasca, l'assessore alla Protezione Civile Nicola Carrino, vicesindaco di Costigliole Saluzzo, l'assessore Valter Borgna, sindaco di Bellino, e il consigliere Manuele Barbero, vicesindaco di Rossana. Hanno preso parte all'iniziativa anche il sindaco di Rossana Giuliano Degiovanni con la sua amministrazione e il vicesindaco di Venasca Maurizio Madala.

«Ringrazio le squadre AIB della valle e il responsabile Sergio Armando – ha detto il presidente Silvano Dovetta – per il lavoro essenziale svolto sul territorio, in occasione di ogni emergenza e anche in funzione educativa: proprio per queste occasioni serviranno le attrezzature che sono state acquistate con il nostro contributo. Il ruolo fondamentale dei volontari è costante da tempo, come dimostra anche il bel traguardo raggiunto dal gruppo di Rossana, che festeggia i quarantacinque anni di attività al servizio della popolazione».

«L’Unione sostiene l'operato dei nostri gruppi AIB e di Protezione Civile, erogando risorse economiche che vengono impiegate per migliorare le dotazioni a disposizione – ha sottolineato l’assessore con delega alla Protezione Civile Nicola Carrino –. Siamo consapevoli dell’importante ruolo svolto dai volontari, a cui va la nostra gratitudine; gli interventi sul territorio proseguono: nei giorni scorsi si è svolto un sopralluogo su una pista forestale realizzata in prossimità del monte Pagliano, con funzione di migliorare l'accesso ai boschi e di strada tagliafuoco, e venerdì a Costigliole Saluzzo, dove si lavora per la nascita di un gruppo locale, c'è stata la presentazione del Piano Intercomunale di Protezione Civile».

Al termine delle attività addestrative, è stato dato spazio a un momento particolarmente significativo: la consegna delle nuove attrezzature per i gruppi AIB, acquistate grazie al contributo deliberato dall'Unione Montana lo scorso 11 dicembre. Il finanziamento ha permesso di dotare le squadre di nuovi dispositivi di protezione individuale e di apparecchiature audio-video, strumenti fondamentali per le attività di sensibilizzazione nelle scuole e durante gli eventi pubblici. Questi materiali saranno utilizzati per informare la cittadinanza sulla gestione dei rischi e sull'operato delle squadre, con particolare attenzione all'incremento dei fenomeni meteorologici estremi che impattano sempre più sulle attività di protezione del territorio.

La giornata, che ha assunto un carattere ancora più speciale poiché si è celebrato anche il 45° anniversario dalla costituzione del gruppo AIB e di Protezione Civile di Rossana, si è conclusa con una funzione religiosa seguita da un momento conviviale, a sottolineare il forte legame tra i volontari e la comunità locale.