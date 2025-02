La Fondazione Bertoni ha inaugurato un 2025 da grandi numeri

In attesa che il 97° Carnevale Città Saluzzo - 7° Carnevale delle 2 Province, dopo il successo dell’8° Carnevale degli oratori della Diocesi di Saluzzo, entri nel vivo domenica 2 marzo con La Grande Sfilata dei Carri e delle Maschere, la Fondazione Amleto Bertoni nelle parole del Presidente Carlo Allemano, traccia un resoconto positivo dei primi due mesi dell’anno.

“Un grande risultato per queste prime manifestazioni 2025, un successo raggiunto grazie al lavoro di squadra. Permettetemi di ringraziare innanzitutto lo staff della Fondazione che ha lavorato instancabilmente per raggiungere questi importanti traguardi e ancora un grazie a tutti i Consiglieri del Cda che stanno contribuendo in maniera attiva alla programmazione 2025, alle associazioni, agli sponsor e alle varie realtà che contribuiscono alle nostre manifestazioni. Questo lavoro corale è davvero prezioso e ci permette di offrire alla collettività momenti di incontro, svago, sport e cultura - afferma Carlo Allemano, Presidente Fondazione Bertoni.

Il 2025 è iniziato nel migliore dei modi: la prima edizione del MercAntico al chiuso, domenica 9 febbraio, ha visto le sale del Quartiere riempirsi di pubblico e di espositori per quella che è stata a tutti gli effetti la prima edizione indoor dell’evento, che si è arricchito per l’occasione della Mostra degli abiti delle Castellane: dal

primo del 1952 a quello indossato nell’edizione 2024. E ancora la Mezza Maratona del Marchesato, tornata ad essere un grande appuntamento sportivo di interesse nazionale, un record di numeri e di persone grazie all’opera di oltre 150 volontari e al supporto dei comuni di Lagnasco, Manta, Saluzzo e Verzuolo, e le società Atletica Saluzzo e Podistica Valle Varaita, che si sono mosse nella direzione di costruire una competizione sempre curiosa e ricca di stimoli e di umanità. Gli oltre 930 iscritti, di 95 società e 12 nazionalità differenti, sono stati il motore della manifestazione che nel 2025 ha compiuto i dieci anni e che ha potuto festeggiare in una Saluzzo capace di diventare centro, motore e aggregatore.

Dopo i primi appuntamenti si è al lavoro per i numerosi e variegati eventi in programma per tutto il 2025, si continua con l’97° Carnevale Città di Saluzzo, mentre marzo sarà Mercantico nel centro cittadino e Terres Monviso Outdoor Festival, la 4^ edizione del salone dedicato all’outdoor e ai protagonisti della montagna. Con l’arrivo della primavera, in aprile e maggio, Start sarà protagonista assoluto con la 87^ edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato, la 48^ edizione della Mostra Nazionale dell’Antiquariato di Saluzzo, la 30^ edizione di Saluzzo Arte powered by Paratissima, ma anche i Negozi in Strada e la ormai tradizionale Notte Bianca. Giugno si aprirà con la 15^ edizione di C’è Fermento, il salone dedicato alla birra artigianale e le 4 serate di Freequence, aperitivi, dj set e musica live. A luglio e agosto sarà possibile guardare, sentire e gustare con Occit’amo festival e seguire da vicino l’incredibile avventura della 100 Miglia Monviso, due versanti una sfida. La programmazione continua a settembre con la storica Mostra Nazionale della Meccanica Agricola, che arriva nel 2025 alla sua 78^ edizione e poi ancora Sport in piazza e Negozi in strada e il Festival della Cucina

Popolare Alpina. Negli ultimi tre mesi dell’anno si alterneranno ad ottobre la Festa del Libro Medievale e Antico di Saluzzo, a novembre Uvernada, musica, cultura e lingua occitana, il Salone dell’Orientamento Scolastico e i Negozi in Strada Black Edition, per finire con un’atmosfera natalizia nel mese di dicembre: Il tuo Natale a Saluzzo e i Mercatini di Natale.

Maggiori dettagli degli eventi e tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzione della Fondazione Amleto Bertoni, sui canali social e sui siti dedicati.