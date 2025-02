Saliceto al voto: Marco Traverso si candida a sindaco

Saranno tre i comuni della Provincia di Cuneo che andranno alle urne per il rinnovo dell'amministrazione nel 2025. Si tratta di Morozzo, Sanfront e Saliceto che, lo scorso giugno, è stato commissariato in quanto non aveva nessun candidato in corsa alla carica di sindaco.

In vista della chiamata alle urne, il primo a ufficializzare la propria candidatura è Marco Traverso che correrà con la lista civica "Noi per Saliceto a sostegno di Marco Traverso Sindaco".

"Ci presentiamo come una forza nuova, esterna alle dinamiche interne del paese, con un solo obiettivo: amministrare Saliceto con competenza, trasparenza e dedizione, mettendo il bene comune al primo posto. Pur collocandoci nell’area del centro-destra, siamo aperti alla collaborazione con qualsiasi schieramento politico, a condizione che si condivida la nostra visione: il rilancio culturale, ambientale ed economico del paese, al di fuori di interessi personali o giochi di potere locali - spiegano dal gruppo. - La nostra priorità è tutelare l’ambiente e i parchi naturali, valorizzare la cultura in ogni sua forma dal Castello di Saliceto alla musica, ai libri, all’arte, ai mestieri, al turismo – e riscoprire i mestieri della tradizione artigiana e contadina, con una particolare attenzione al territorio e alla sostenibilità".



Tra i punti programmatici un fermo no al termovalorizzatore, tema che sta tenendo sospese sia la Granda che la provincia di Savona.

"Lo si evince dal Nostro Logo, si Nostro, perché rappresenta Noi per Saliceto. Cosi come il Suo inno scritto e prodotto appositamente per unire e saldare i cuori. Siamo fermamente contrari alla costruzione di TERMOVALORIZZATORI sul territorio e ci batteremo affinché non vengano realizzati ne in prossimità di parchi naturali o centri abitati ne nel territorio. Fin da subito lavoreremo per impedire del tutto la loro costruzione, in linea con la nostra politica di tutela ambientale. E chiederemo subito un tavolo con la regione. Il nostro progetto per Saliceto prevede anche la creazione di un’identità visiva e simbolica forte: un nuovo logo per il paese, sinonimo di genuinità e affidabilità, e un inno ufficiale che possa rappresentare l’orgoglio e il senso di appartenenza dei cittadini. Vogliamo rendere Saliceto attrattivo per i giovani, incentivando l’arrivo di nuove generazioni di ogni nazionalità, purché eticamente e moralmente corrette, che possano contribuire alla crescita del paese".

"La nostra lista - aggiungono dal gruppo -, in sinergia con il candidato Sindaco Marco Traverso (Lega) e con il sostegno dell’asse con Forza Italia, Fratelli d’Italia e il governatore del Piemonte lista civica Alberto Cirio, si impegna a costruire una realtà amministrativa forte, inclusiva e lungimirante con un focus totalmente consapevole e libero da ombre sulla cultura, che verrà seguita da una persona esterna, fortemente competente e già inserita su Circoli culturali, sociali, artistici ed ecclesiastici regionali di Livello, che segue attivamente in qualità di portavoce la nascente lista. La nostra politica sarà basata sull’ascolto e sul confronto diretto: Incontreremo ogni cittadino di Saliceto, così come chiunque voglia offrire idee e suggerimenti utili per il ripristino e il rilancio della comunità. Saliceto merita di essere governato da persone capaci e motivate. Dopo il commissariamento dovuto alla mancanza di liste, è evidente che le forze interne non hanno avuto il coraggio di candidarsi, lasciando il paese senza una guida. Per questo chiediamo ai cittadini di riporre fiducia in noi: Siamo una squadra con il vertice esterno, libera da vecchie rivalità e divisioni, pronta a lavorare per il bene comune, senza mire personali o interessi di parte.

La nostra lista sarà di pochi esterni fidati e selezionati per competenze e integrità morale. Il resto della nostra lista sarà composta da Salicetesi che abbiamo selezionato e selezioneremo, per trovare persone stimate, di spessore e del Paese, cittadini e cittadine, tra gli uomini e donne di valore, del paese. Votate Marco Traverso Sindaco e la lista Noi per Saliceto. È il momento del cambiamento che Saliceto merita".